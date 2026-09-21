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El País Economía y mercado

Qué define a Uruguay como un país con alto nivel de prosperidad

"La riqueza de un país, si no tiene su correlato con la prosperidad, factiblemente se lo enfrente a volatilidad política y social", según experto que presentó en Montevideo el Informe de Prosperidad para América Latina y el Caribe 2026.

Luis-Custodio
Luis Custodio
21/09/2026, 04:00
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José Caballero, economista jefe del Centro de Competitividad Mundial del IMD
Foto: Leonardo Mainé

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