Qué define a Uruguay como un país con alto nivel de prosperidad
"La riqueza de un país, si no tiene su correlato con la prosperidad, factiblemente se lo enfrente a volatilidad política y social", según experto que presentó en Montevideo el Informe de Prosperidad para América Latina y el Caribe 2026.
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