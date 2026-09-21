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El País Economía y mercado

Pensando en una agenda para 2030 (¿o 2035?)

Con un crecimiento económico anual del orden de 3% es suficiente para poder sostener y mejorar nuestra red de protección social. Si hubiéramos crecido a esa tasa en 2015 a 2026, el PIB de este año sería de US$ 114 billones en vez de ser de US$ 92 billones.

21/09/2026, 04:00
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