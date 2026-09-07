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El País Economía y mercado

Las condiciones necesarias para un “fuerte empujón” al área forestada en el país, que generaría 2,5 puntos del PIB

Se puede pensar que es un sector bajo el amparo de todos los beneficios de la ley forestal de 1987 y no es así. En los últimos años hubo más de 30 modificaciones, entre decretos y reglamentaciones, advierte Francisco Bonino.

Luis-Custodio
Luis Custodio
07/09/2026, 04:00
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Francisco Bonino
Francisco Bonino, vicepresidente de la Sociedad de Productores Forestales; CEO de Agroempresa Forestal

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