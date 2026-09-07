Las condiciones necesarias para un “fuerte empujón” al área forestada en el país, que generaría 2,5 puntos del PIB
Se puede pensar que es un sector bajo el amparo de todos los beneficios de la ley forestal de 1987 y no es así. En los últimos años hubo más de 30 modificaciones, entre decretos y reglamentaciones, advierte Francisco Bonino.
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