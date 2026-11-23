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El 13 de enero de 1999, Brasil tomó una decisión que, con el paso del tiempo, se transformó en una de las más importantes de su historia económica reciente. Luego de años defendiendo un régimen cambiario cada vez más difícil de sostener, permitió que el real flotara libremente. La moneda se depreció 70% en pocas semanas y muchos anticiparon una crisis de gran magnitud. Sin embargo, ocurrió algo distinto. Brasil absorbió el shock, preservó la estabilidad financiera y sentó las bases de un esquema macroeconómico cuyos pilares siguen vigentes más de dos décadas después: metas de inflación, responsabilidad fiscal y tipo de cambio flotante. La importancia de aquel episodio va más allá de Brasil. En el fondo, puso a prueba algo que sigue siendo central para cualquier economía pequeña y abierta: ¿es preferible permitir que el tipo de cambio ajuste cuando cambian las condiciones económicas, o intentar evitar esos movimientos?

La evolución reciente de la región ofrece una respuesta interesante. Durante el último mes, el real registró una fuerte caída, frente al dólar, reflejando un aumento de la incertidumbre fiscal y una revisión de las expectativas sobre la trayectoria futura de la deuda pública brasileña, por el resultado imprevisto en las elecciones. El episodio también sirve para recordar algo que los mercados suelen internalizar rápidamente: cuando el gasto público y el déficit fiscal generan dudas sobre las cuentas públicas, la moneda tiende a incorporar ese riesgo a través de una baja en su valor. Desde esa perspectiva, no toda depreciación cambiaria implica una mejora genuina de competitividad. A veces refleja un deterioro en la confianza sobre los fundamentos económicos.

Más allá de las causas específicas, lo relevante fue la reacción institucional. El mercado procesó rápidamente ese cambio de expectativas a través del precio de la moneda, sin controles cambiarios, restricciones de capital ni intentos de sostener una cotización predeterminada. El tipo de cambio absorbió parte del ajuste, mientras la política monetaria mantuvo el foco en la estabilidad de precios. Hace tres décadas, un movimiento de esta magnitud probablemente habría derivado en ventas masivas de reservas o medidas destinadas a frenar la caída. Hoy el enfoque es diferente. El Banco Central de Brasil puede intervenir para asegurar el funcionamiento ordenado del mercado, pero no fija un nivel específico del dólar.

Uruguay enfrentó el mismo contexto desde una posición distinta. Mientras el real registró movimientos significativos, el peso uruguayo mostró una variación mucho más moderada.Esto es habitual y la diferencia refleja tanto fundamentos macroeconómicos como factores estructurales. El real posee una profundidad y una liquidez considerablemente mayores que las del peso uruguayo, por lo que suele reaccionar con más intensidad a cambios en las condiciones financieras globales. La diferencia tampoco es casual. Durante las últimas dos décadas, Uruguay fortaleció su marco macroeconómico. El país extendió los plazos de su deuda pública, aumentó el peso de la moneda local en el financiamiento del sector público, redujo su exposición cambiaria y acumuló colchones de liquidez que hoy permiten enfrentar episodios de volatilidad internacional desde una posición mucho más sólida que en crisis anteriores.

Sin embargo, la conclusión relevante no está en la magnitud del movimiento cambiario, sino en la respuesta de las autoridades. Ni Brasil intentó impedir la depreciación del real, ni Uruguay buscó replicarla mecánicamente. En ambos casos, los bancos centrales mantuvieron su atención sobre la inflación y las expectativas inflacionarias. Ese cambio refleja una transformación profunda respecto a buena parte de la historia económica latinoamericana. Durante décadas, numerosos países utilizaron el tipo de cambio como principal ancla de estabilidad. El costo fue la acumulación de desequilibrios fiscales, pérdida de competitividad y utilización de reservas para sostener precios que no siempre reflejaban los fundamentos.

Cuando el ajuste finalmente llegaba, solía hacerlo de forma mucho más abrupta. Del mismo modo, reducir la discusión sobre competitividad al nivel del tipo de cambio puede resultar engañoso. La verdadera competitividad depende también de la productividad, los costos internos y la solidez de las cuentas públicas, factores que terminan pesando más que cualquier movimiento puntual de la moneda

La experiencia brasileña mostró que permitir ajustes graduales suele ser menos costoso que intentar evitarlos durante demasiado tiempo. La flotación cambiaria implica convivir con volatilidad, pero también evita que las tensiones se acumulen hasta transformarse en correcciones traumáticas. Uruguay avanzó gradualmente hacia una lógica similar. Los resultados son visibles en la evolución de la inflación y en una menor vulnerabilidad de la economía frente a episodios de volatilidad regional que décadas atrás habrían tenido consecuencias más graves. La clave es que la credibilidad de una autoridad monetaria no depende de mantener estable el precio del dólar. Depende de que familias, empresas e inversores crean que la inflación permanecerá baja, y bajo control.

La relevancia de este punto se vuelve más clara cuando se observa la situación de Argentina. Pese a los avances recientes en materia fiscal y monetaria, parte del debate económico continúa concentrado en la administración del mercado cambiario y en la normalización de controles heredados de años anteriores. La experiencia regional muestra que cuanto más se posterga el funcionamiento pleno de un mercado de cambios, mayor suele ser la vulnerabilidad frente a futuros shocks.

La cuestión de fondo no es si una moneda se aprecia o se deprecia. Todas fluctúan. Lo importante es si esos movimientos forman parte de un proceso continuo de ajuste o si permanecen contenidos artificialmente hasta que terminan corrigiéndose de manera abrupta. Ese es uno de los principales beneficios de un mercado cambiario relativamente libre. El tipo de cambio actúa como una primera línea de absorción frente a shocks externos. Parte del ajuste se procesa a través de los precios y no exclusivamente mediante una caída de la actividad económica o una pérdida de reservas. Además, genera señales más claras para empresas e inversores, favorece el desarrollo de coberturas y contribuye a una asignación más eficiente del capital.

Sin embargo, es verdad que la utilización de coberturas cambiarias como forwards por parte de empresas uruguayas sigue siendo reducida en comparación con mercados desarrollados. A pesar de que existen instrumentos disponibles para administrar ese riesgo, muchas compañías continúan operando con altas exposiciones a las fluctuaciones del dólar. En la medida en que los regímenes cambiarios evolucionan hacia una mayor flexibilidad, la gestión profesional del riesgo cambiario deja de ser una herramienta reservada para grandes corporaciones y pasa a formar parte de las decisiones financieras habituales. Instrumentos disponibles en el mercado local permiten administrar esa exposición y reducir la dependencia de movimientos cambiarios que, por definición, son difíciles de anticipar.

Un tipo de cambio libre también ayuda a preservar la competitividad cuando se modifican las condiciones internacionales. Cambios en los precios de exportación, en los flujos de capital o en la percepción de riesgo pueden reflejarse en el tipo de cambio, sin necesidad de trasladar todo el ajuste al empleo, la actividad o las finanzas públicas. En ese sentido, funciona como un amortiguador que distribuye los costos de adaptación a lo largo del tiempo y reduce la necesidad de correcciones más abruptas. Existe, además, un beneficio menos visible: la calidad de las expectativas. Cuando el mercado sabe que el Banco Central no está comprometido con defender una cotización específica del dólar, entiende que su principal objetivo es preservar el valor de la moneda en términos de poder adquisitivo.

Tanto en Brasil como en Uruguay, los bancos centrales han logrado avances precisamente porque concentraron sus esfuerzos en anclar expectativas de inflación y no expectativas cambiarias. En ambos países, el mensaje es claro: el dólar puede subir o bajar, pero la estabilidad de precios sigue siendo el objetivo prioritario.

La historia económica de América Latina muestra que los problemas rara vez comienzan cuando una moneda se mueve. A menudo comenzaron cuando se intentó “reprimir” su comportamiento durante demasiado tiempo. Brasil aprendió esa lección en 1999. Uruguay la incorporó gradualmente durante las últimas décadas. Ambos países siguen enfrentando desafíos, pero comparten una fortaleza que muchas veces pasa desapercibida: instituciones capaces de absorber cambios en el entorno económico sin convertir cada shock externo en una crisis interna.

Al final, el verdadero objetivo nunca debería ser defender una cotización determinada, sino construir instituciones suficientemente sólidas para que una suba o una baja del dólar, sea simplemente un movimiento de mercado y no el comienzo de una crisis.

(*) Carlos Saccone, Head Wealth BTG Pactual, Uruguay