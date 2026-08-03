Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Economía y mercado

La economía estadounidense se desacelera ante el impacto de la inflación

Es un momento de incertidumbre para la economía, que continúa mostrando signos de fortaleza a pesar de verse afectada por la inflación persistente, la guerra en Oriente Medio y la posibilidad de mayores costos de endeudamiento.

Logo New york times nytimes
The New York Times
03/08/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Sede de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED)
Sede de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Foto: AFP

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

premiumThe New York TimesReserva FederalInflación en Estados UnidosIránPetróleo

Te puede interesar