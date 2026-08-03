La economía estadounidense se desacelera ante el impacto de la inflación
Es un momento de incertidumbre para la economía, que continúa mostrando signos de fortaleza a pesar de verse afectada por la inflación persistente, la guerra en Oriente Medio y la posibilidad de mayores costos de endeudamiento.
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