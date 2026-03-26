La amenaza económica de la guerra de Irán para Europa y Asia

Funcionarios desde Londres hasta Seúl y Bangkok comienzan a enfrentarse a un dilema complejo: aumentar el gasto para proteger a los ciudadanos del aumento vertiginoso de los precios de la energía, arriesgándose a la ira de los inversores en deuda global, o bien optar por la disciplina fiscal y afrontar la inevitable reacción política que se avecina.

Ningún país es inmune a este problema, pero es especialmente grave en países de Europa y Asia donde la dependencia del petróleo y el gas importados es elevada y la inflación constituye una preocupación económica y política.

Los gobiernos con altos niveles de deuda se enfrentan a acreedores inquietos por las finanzas públicas mermadas por el gasto militar, los servicios públicos esenciales, el envejecimiento de la población y las inversiones en infraestructura.

Al mismo tiempo, las secuelas de la última crisis energética, que siguió a la invasión rusa de Ucrania en 2022, aún son visibles. Algunos países han actuado con rapidez para ofrecer ayuda a los hogares ante la escalada de la guerra en Oriente Medio. Portugal ha reducido los impuestos sobre el diésel. Grecia ha impuesto un límite a los márgenes de beneficio de las empresas en la venta de combustible y algunos productos básicos. En Corea del Sur, el gobierno está considerando ampliar un programa de vales de energía para los hogares.

«El margen fiscal es importante, pero la presión política es un factor mucho más determinante», afirmó Angel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, un grupo de investigación. «El umbral para actuar es mucho menor porque los precios se han convertido en un tema sumamente polémico para los votantes».

Hasta ahora, las intervenciones fiscales han sido limitadas y se han centrado en reducir los costes del combustible para los conductores; el apoyo específico es asequible.

Sin embargo, con Irán atacando importantes instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudí en represalia por los ataques aéreos contra su yacimiento de gas marino de South Pars, las interrupciones en los flujos energéticos mundiales no muestran signos de disminuir. Es posible que las autoridades pronto tengan que tomar decisiones difíciles entre aliviar las dificultades económicas y reducir los presupuestos de programas populares, lo que podría implicar un mayor endeudamiento.

En Europa existen opciones viables, pero dolorosas

Del aproximadamente 20% del petróleo y gas natural licuado mundial que transita por el estrecho, cerca del 80% se destina a los mercados asiáticos. Algunas aerolíneas asiáticas están preocupadas por la escasez de combustible para aviones; en Bangladesh, el gobierno ordenó el racionamiento de combustible y el cierre de universidades. Varios gobiernos locales en Filipinas han implementado semanas laborales de cuatro días.

Si bien los países europeos importan relativamente poco petróleo y gas de Oriente Medio, los precios de la energía se han disparado. Los analistas advierten que los compradores europeos se enfrentarán a una fuerte competencia de los importadores asiáticos por los suministros de otras partes del mundo, lo que impulsará aún más los precios.

Sander Tordoir, economista jefe del Centro para la Reforma Europea, un instituto de investigación, afirmó que las finanzas públicas europeas en general gozan de buena salud, pero que repetir el nivel de ayuda que los gobiernos brindaron a consumidores y empresas en 2022 generaría perspectivas preocupantes. En la Unión Europea, los subsidios energéticos casi se duplicaron, alcanzando los 397.000 millones de euros en 2022, en comparación con el año anterior. En dos años, el gobierno británico proporcionó aproximadamente 75.000 millones de libras en ayudas, incluyendo subsidios para las facturas de energía de los hogares.

«Si ese es el orden de magnitud que los países europeos tendrán que invertir, es factible, pero doloroso», afirmó Tordoir.

El ejemplo más claro podría ser el de Gran Bretaña. Esta semana, su gobierno anunció 53 millones de libras para ayudar a quienes dependen del gasóleo para calefacción, un problema grave en Irlanda del Norte. Sin embargo, hasta el momento no ha implementado cambios más amplios, como el aplazamiento de un próximo aumento en los impuestos sobre el combustible para los conductores.

El gobierno británico se ha comprometido con estrictas normas fiscales para tranquilizar a los inversores en bonos, quienes desconfían de los altos niveles de deuda del país y sus bajas perspectivas de crecimiento. La rentabilidad de los bonos británicos tiende a subir más bruscamente que la de sus vecinos durante una venta masiva, lo que eleva los costes de endeudamiento. El año pasado, el gobierno destinaba una libra de cada diez al pago de intereses de la deuda. Ahora, justo cuando la situación fiscal empieza a mejorar, la guerra en Irán amenaza con descarrilarla.

«El Reino Unido es especialmente vulnerable», afirmó Tordoir.

Alemania, la mayor economía de Europa, tiene muy poco margen de maniobra fiscal, según Marcel Fratzscher, presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica. En 2022, Alemania redujo los impuestos sobre la gasolina y el diésel durante unos meses, con un coste de 3.000 millones de euros, entre otras medidas. Si los precios del petróleo y el gas se mantienen en los niveles actuales durante el año, el crecimiento económico previsto para Alemania este año se reduciría a la mitad, hasta el 0,5%, según las estimaciones de la organización de Fratzscher.

«Esto es algo que el gobierno no puede encontrar en el presupuesto actual ni reasignar fondos», declaró. «Y esto es solo el principio».

Lo mismo ocurre con Francia. Si bien cuenta con una importante reserva de energía nuclear, el gobierno francés ha tenido dificultades para reducir sus niveles de deuda. Es un país que "no puede permitirse gastos extravagantes", afirmó Talavera, de Oxford Economics.

Grecia, España y Portugal representan un punto relativamente positivo. Tras haber estado marcados por una elevada deuda y una escasa responsabilidad fiscal, los tres países han mejorado su situación fiscal, ya sea reduciendo la deuda o, como España, generando un fuerte crecimiento económico. Esto les ha permitido actuar con rapidez para proteger a los hogares y las empresas del aumento de los costes.

"Los típicos 'niños preocupados' no son motivo de preocupación", declaró Tordoir.

Otra crisis petrolera para Asia

En los últimos años, Asia había avanzado en la contención de los déficits que se dispararon durante la pandemia de COVID-19, según Albert Park, economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo. Sin embargo, las perturbaciones comerciales derivadas de la guerra constituyen "otra crisis" que podría volver a elevar la deuda.

“Esto preocupa especialmente a los países que ya se encuentran en una situación delicada en cuanto a la sostenibilidad de su deuda”, afirmó.

Las economías más prósperas de Japón, Corea del Sur y Taiwán cuentan con medidas, como programas de vales de energía, para proteger a los consumidores del aumento vertiginoso de los precios. Además, disponen de reservas de divisas y líneas de crédito relativamente sólidas.

Se prevé que el impacto sea más pronunciado en los mercados emergentes de Asia, según Stefan Angrick, jefe de economía de Japón y mercados fronterizos de Moody’s Analytics. En el sudeste asiático, en particular, los gobiernos han recurrido históricamente a la financiación estatal como protección contra la volatilidad de los precios de la energía, una estrategia que se empleó con fuerza en 2022.

En aquel entonces, Tailandia recurrió a un fondo estatal de combustible diseñado para subvencionar los costes durante los picos de precios. A mediados de 2022, el fondo comenzó a registrar un déficit multimillonario, lo que obligó al gobierno a obtener garantías de préstamos de emergencia.

Tailandia ha vuelto a depender del fondo, gastando decenas de millones de dólares diarios para subvencionar el diésel. Este mes, su saldo volvió a caer en déficit, lo que llevó al gobierno a considerar nuevas garantías de préstamos.

Tanto Tailandia como Indonesia, cuyos gobiernos han anunciado planes para aumentar los subsidios a los combustibles, se enfrentan a un riesgo significativo de rebajas en su calificación crediticia soberana, advirtió recientemente el banco japonés Nomura. Esto podría elevar sus costos de endeudamiento.

Por ahora, las intervenciones financieras de ambos países “limitarán la volatilidad”, afirmó Angrick. “Pero dadas las limitaciones fiscales, tampoco querrán mantener esta situación por un período prolongado”, añadió.

Según Angrick, entre los países más vulnerables de Asia se encuentran Bangladesh y Pakistán, que dependen de Oriente Medio para dos tercios o más de su suministro de gas natural licuado y petróleo, y que ya enfrentan presiones financieras.

También están en riesgo las economías de las islas del Pacífico, incluidas Tonga, Fiyi y Samoa, según Park, del Banco Asiático de Desarrollo, así como las Maldivas.

Si bien los costos de la energía aún están lejos de alcanzar los niveles de 2022, la presión para gastar y el daño al crecimiento económico se agravarán si la guerra se prolonga.

Los gobiernos con presupuestos ajustados deberán recurrir a subsidios específicos, no a medidas de gasto generalizadas, afirmó Park. Al mismo tiempo, el aumento de los precios de la energía y la inflación afectarán negativamente a empresas y consumidores.

«Los efectos sobre la producción económica serán cada vez mayores», declaró, «y ese es otro factor que socavará la sostenibilidad de la deuda».