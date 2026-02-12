El lado oscuro de la IA pesa sobre el mercado de valores

La semana pasada se ha producido una caída en las acciones de las empresas de software en Wall Street, ya que los inversores se dieron cuenta de que había llegado la amenaza de que la inteligencia artificial desplazara a las empresas.

Si bien la perspectiva de disrupciones causadas por la IA ha estado presente en la economía durante años, un nuevo conjunto de herramientas lanzado esta semana por una startup de San Francisco obligó a Wall Street a hacer un ajuste de cuentas repentino.

Las empresas de software más expuestas a las nuevas herramientas fueron las más afectadas, al igual que los fondos de inversión que les otorgan préstamos. Sin embargo, la ola de ventas contribuyó a la caída del mercado en general. El jueves pasado, el S&P 500 registró pérdidas anuales tras caer seis de los últimos siete días. Sin embargo, repuntó al día siguiente, subiendo un 1,5 %.

La IA ha sido como un cohete para las acciones, impulsando los precios a máximos históricos en los últimos años. Sin embargo, desde octubre, ese entusiasmo se ha ido desvaneciendo, a medida que se empiezan a comprender algunas realidades de esta tecnología transformadora.

Wall Street. Foto: AFP Foto: AFP

Los inversores no solo están cada vez más preocupados por la posibilidad de que la IA deje obsoletos a ciertos negocios, sino que también cuestionan las crecientes cantidades de dinero que las empresas invierten en IA. El jueves pasado, los inversores se alarmaron ante la revelación de Amazon de que planeaba invertir US$ 200.000 millones en IA y otras grandes inversiones este año, superando las predicciones de los analistas en US$ 50.000 millones; las acciones cayeron un 7% el viernes.

Esta semana, la empresa matriz de Google, Alphabet, dijo que gastaría hasta US$ 185.000 millones este año, y la semana pasada Meta dijo que sus gastos de capital, en gran parte para apoyar la IA, podrían alcanzar los US$ 135.000 millones.

En el sector del software, el catalizador de la liquidación de la semana pasada fue el lanzamiento el martes por parte de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial con sede en San Francisco, de herramientas de software gratuitas que permiten a las empresas automatizar funciones como la atención al cliente y los servicios legales.

Al ser software de código abierto, cualquier empresa puede descargar las herramientas sin pagar. Estos complementos podrían reemplazar las herramientas que las empresas venden actualmente a las empresas.

Otra área vulnerable a la IA son los proveedores de software como servicio (SaaS), una modalidad de distribución de programas informáticos por suscripción a través de internet en lugar de comprarlos e instalarlos localmente en el ordenador. Los nuevos modelos de software libre de las empresas de IA tienen el potencial de reemplazar no solo el modelo de negocio SaaS, sino también a gran parte de la fuerza laboral que lo sustenta.

“Se han producido varias grandes liquidaciones de acciones de SaaS en los últimos años a medida que se han ido implementando estos modelos de software”, declaró Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en una entrevista con “TBPN”, un programa de streaming centrado en tecnología, el jueves pasado por la tarde. “Preveo que habrá más”, afirmó.

Los analistas han comenzado a llamar a esta ola de ventas generalizada el “apocalipsis SaaS”.

Las acciones de empresas como LegalZoom, LexisNexis y Thomson Reuters, que ofrecen servicios legales e investigación, cayeron hasta un 20% durante la semana anterior, con recuperaciones mixtas en los últimos días de la misma.

Las acciones de Salesforce, que produce SaaS y software de gestión de relaciones con clientes para trabajadores de ventas, han caído un 25% durante el último mes.

Incluso las empresas dedicadas a las artes se han visto afectadas. Las acciones de Adobe y Figma, que producen herramientas para artistas, cayeron un 9% y un 17% la semana pasada, impulsadas por el temor a que muchas de las herramientas de diseño básicas que ofrecen a los trabajadores creativos puedan eventualmente automatizarse.

El peso de la IA en el mercado de valores.

El fervor por la IA no solo afecta a la industria del software. El aumento de la inversión en IA ha generado una enorme demanda de memoria de acceso aleatorio, o RAM, un tipo de chip necesario para producir el hardware de IA que fabrican estas empresas.

El miércoles de la semana pasada, Qualcomm, fabricante de microprocesadores para smartphones y ordenadores que requieren RAM, declaró que enfrenta incertidumbre sobre la demanda de sus chips durante los próximos dos años. Esto se debe, en parte, a que el alza vertiginosa del coste de la memoria podría frenar la demanda de nuevos dispositivos. Las acciones de Qualcomm han bajado aproximadamente un 20% este año.

Las empresas de software también han sido un blanco favorito de los prestamistas de crédito privado, porque su modelo de negocio basado en suscripciones proporciona un flujo estable de ingresos para respaldar la asunción de más deuda.

Los acuerdos de crédito privados, como sugiere su nombre, no son públicos, pero los préstamos mantenidos por empresas de desarrollo empresarial relacionadas, o BDCs, se consideran un indicador de la industria.

Aproximadamente la mitad de la deuda de software de las BDC, equivalente a unos US$ 45.000 millones, vence en 2030 o después, según analistas de Barclays, lo que genera preocupación sobre el plazo de reembolso de estos préstamos. Cuanto más tiempo tenga un prestatario para devolver un préstamo, más tiempo tendrá para incumplir sus obligaciones o, en este caso, más tiempo tendrá para que una empresa sea desplazada por la IA.

Un fondo cotizado en bolsa administrado por VanEck que contiene participaciones en muchas de las principales BDC ha caído aproximadamente un 6% este año y más de un 20% en los últimos 12 meses.

Aunque Ares Management y Blue Owl Capital, dos de las mayores firmas de crédito privado, publicaron esta semana resultados que los analistas de Wall Street aplaudieron ampliamente, ambas compañías no pudieron escapar de la preocupación de los inversores por la disrupción de la IA. Las acciones de Ares han caído más del 20% este año, mientras que las de Blue Owl han caído más del 16%.

Bitcoin, un mercado dominado por los minoristas que tiende a oscilar con algunas de las operaciones bursátiles más populares, también se desplomó, cayendo hasta los US$ 60.000, su nivel más bajo desde octubre de 2024, antes de volver a subir hacia los US$ 70.000.

El miércoles de la semana pasada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo durante una audiencia en el Congreso que el gobierno no tenía poder para ordenar a los bancos que compraran bitcoin para detener la caída de los precios.

A medida que los inversores reducen su exposición a apuestas más especulativas, como Bitcoin y las acciones relacionadas con la IA, se están orientando hacia sectores que antes no eran muy valorados y que se consideran mejor protegidos durante los períodos de volatilidad.

En lo que va del año, las acciones de energía, bienes de consumo básico y el sector de materiales han ganado más del 10%, mientras que el sector tecnológico ha languidecido.

“Después de años de liderazgo del mercado impulsado por la tecnología, el equilibrio de poder está cambiando a medida que los inversores rotan hacia sectores tradicionales de la 'vieja economía'”, dijo Angelo Kourkafas, estratega del gestor de fondos Edward Jones.

*Autores Mike Isaac, Joe Rennison y Maureen Farrell, de The New York Times