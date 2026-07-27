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El País Economía y mercado

El fino equilibrio entre crecimiento, gasto público y sostenibilidad fiscal

El ajuste en la ejecución del gasto previsto para 2026 y la revisión de algunas propuestas del Diálogo Social mitigan los riesgos fiscales en el corto plazo, aunque persisten desafíos para la consolidación fiscal prevista para 2027-2029.

nicolás cichevski
Nicolás Cichevski
27/07/2026, 04:00
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Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

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