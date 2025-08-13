Desinflación en Uruguay: contexto y perspectivas para la política monetaria del BCU
La consolidación de un escenario de debilidad global del dólar tuvo un impacto deflacionario mayor al esperado y fue determinante para que la inflación alcanzase el nivel objetivo definido por el BCU antes que lo previsto y con una política monetaria menos contractiva.
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