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El País Economía y mercado

Desinflación en Uruguay: contexto y perspectivas para la política monetaria del BCU

La consolidación de un escenario de debilidad global del dólar tuvo un impacto deflacionario mayor al esperado y fue determinante para que la inflación alcanzase el nivel objetivo definido por el BCU antes que lo previsto y con una política monetaria menos contractiva.

nicolás cichevski
Nicolás Cichevski
13/08/2025, 04:00
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Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central (BCU) en una disertación.
Foto: Banco Central.

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