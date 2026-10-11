Quién es Charles Spencer, el hermano de Lady Di que vuelve a desafiar a la familia real británica con sus revelaciones

En setiembre de 1997, Charles Spencer se paró frente al mundo para despedir a su hermana Diana y terminó pronunciando algo más que un elogio fúnebre. Frente a la familia real británica, y ante una audiencia televisiva de cientos de millones de personas, el hermano de la princesa de Gales reivindicó a su familia de sangre y lanzó algunas de las críticas más incómodas que, hasta entonces, los Windsor habían escuchado en público.

Diana había sido, dijo Spencer, “la esencia misma de la compasión, del deber, del estilo y de la belleza”. También sostuvo que su hermana había demostrado que “no necesitaba ningún título real para seguir generando su particular marca de magia”. Y, al referirse a William y Harry, prometió que la familia de sangre de Diana haría todo lo posible por continuar con la manera “imaginativa y amorosa” en que ella estaba criando a sus hijos.

Casi 30 años después, Spencer vuelve a contar aquella historia. Esta vez lo hace desde las páginas de Swan Song: Diana, My Sister, publicado el 22 de setiembre de 2026, cuando falta menos de un año para el 30º aniversario de la muerte de Diana. El libro reconstruye la vida de su hermana, pero también los días posteriores a su muerte y la relación entre Spencer y quien entonces era su cuñado, el príncipe Carlos, hoy rey Carlos III.

La revelación más explosiva tiene que ver con una conversación telefónica que Spencer asegura haber mantenido con Carlos después de la muerte de la princesa. Según su relato, discutieron sobre la decisión de que William y Harry, entonces de 15 y 12 años, caminaran detrás del ataúd de su madre durante el funeral. Spencer se oponía. Según el libro, Carlos reaccionó con furia y cuestionó el sentido del deber de los Spencer. Al final de la conversación, afirma, el príncipe dijo: “Nos olvidaremos muy pronto de ella”.

Buckingham Palace no respondió directamente a la acusación. Emitió, en cambio, una declaración que aludía a los efectos del duelo: “El dolor del duelo entre hermanos puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir los recuerdos de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después”. Spencer respondió: “Esas son exactamente las palabras que dijo”. Luego acusó al Palacio de intentar hacerle dudar de su propia memoria, algo que describió como gaslighting.

Noveno conde de Spencer.

Charles Edward Maurice Spencer nació en Londres el 20 de mayo de 1964 y es el noveno conde Spencer. Pertenece a una de las familias aristocráticas más antiguas de Gran Bretaña: los Spencer llegaron a Althorp en 1508 y la mansión de Northamptonshire continúa siendo la sede familiar. Diana está enterrada allí, en una pequeña isla del lago de la propiedad. La reina Isabel II era madrina de Charles, que además fue uno de sus pajes de honor durante los años 70.

Charles y Diana crecieron juntos en Althorp, después del divorcio de sus padres. Él tenía 8 años cuando fue enviado al internado Maidwell Hall. Más tarde estudió en Eton College y en Magdalen College, Oxford, donde obtuvo una maestría en Historia Moderna.

Su infancia volvió a ocupar un lugar central en 2024, cuando publicó A Very Private School. Allí contó el abuso físico y sexual que sufrió en Maidwell Hall y el aislamiento de aquellos años. El libro también fue una crítica a una cultura de internados de élite en la que, según su relato, la violencia contra los niños era tolerada o silenciada.

Después de Oxford, Spencer se convirtió en periodista. Trabajó como corresponsal en pantalla de NBC News entre 1986 y 1995 y presentó piezas para el Today Show. Más tarde trabajó con History Channel, escribió para diarios y revistas y fue copresentador del pódcast Rabbit Hole Detectives. Hoy es columnista del Financial Times. También es miembro de la Royal Historical Society y de la Society of Antiquaries.

En 1992 murió su padre, John Spencer, y Charles heredó Althorp y el título de conde. La herencia también lo llevó a ocupar un escaño en la Cámara de los Lores, hasta que la reforma de 1999 expulsó a la mayoría de los pares hereditarios.

A finales de los años 90 comenzó a publicar libros de historia. Ya lleva nueve títulos de no ficción, varios de ellos superventas. Su trayectoria como historiador no es un detalle menor para entender Swan Song: Spencer no es solamente el hermano de Diana. Es un hombre que convirtió la historia, la aristocracia y su propia memoria en materia de escritura.

El hombre detrás del título.

La vida de Spencer también tuvo una dimensión mucho menos pública. Tiene siete hijos de sus matrimonios anteriores y, según contó él mismo, pasó años en terapia para procesar los efectos de su infancia. En 2026 se casó con la arqueóloga Cat Jarman.

Althorp es otro capítulo de su vida. Después de heredarlo, Spencer convirtió la propiedad en una parte central de su actividad pública. La mansión se abrió al público en 1998 y Diana fue enterrada en sus terrenos; Spencer creó además un jardín y un templo en memoria de su hermana.

Su relación con Diana, sin embargo, no fue siempre idílica. Cartas divulgadas durante el juicio contra Paul Burrell, el exmayordomo de la princesa, mostraron que los hermanos habían tenido enfrentamientos serios. Spencer llegó a reprocharle que fuera una amiga voluble, engañosa y manipuladora y le señaló que su relación no era tan buena como la que mantenía con sus hermanas Sarah y Jane.

Ese episodio importa porque impide convertir a Spencer en un hermano que idealiza retrospectivamente a Diana. Hubo afecto, pero también peleas y reproches. Swan Song nace precisamente de esa posición: la de alguien que conoció a Diana antes de que fuera princesa y que, al mismo tiempo, fue testigo de la transformación de su vida.

La imagen de Spencer como enemigo de Carlos III tampoco es completa. En una entrevista con CNN en 1999, dos años después de la muerte de Diana, describió al entonces príncipe Carlos como “perfectamente agradable y encantador” cuando comenzó su relación con su hermana. También aseguró que el día del funeral había sido “perfectamente cortés” con él y que ambos viajaron juntos en tren desde Londres hasta Althorp.

Con el tiempo, la relación cambió.

En Swan Song, Spencer afirma que, después de la muerte de Diana, Carlos sonaba “como un ganador de la lotería”. Reconoce que no podía saber qué pensaba realmente su cuñado, pero especula con que quizá estaba pensando en su posibilidad de casarse con Camilla.

También afirma que Isabel II le ofreció restaurar póstumamente a Diana el tratamiento de “Su Alteza Real” y que él rechazó la propuesta porque consideraba que llegaba demasiado tarde. Según Spencer, Diana había considerado incluso cancelar su boda antes de 1981 porque temía que Carlos no la amara. Son afirmaciones que forman parte de la versión de Spencer y que no pueden presentarse como hechos independientes comprobados.

En Swan Song intenta recuperar a su hermana antes de la princesa, antes de la celebridad y antes de la tragedia. La describe como una persona “muy compleja”, criada en un ambiente extremadamente tradicional, pero también como una mujer con una extraordinaria capacidad para conectar con los demás. “Tenía un corazón apasionado y una visión aguda sobre las cosas serias”, dijo.

Para él, la tragedia fue que los Windsor no supieron aprovecharla. “La tragedia de la familia real es que no supo abrazar esa oportunidad. Lo vieron como una disrupción, como un cisne negro. No se les ocurrió que ese cisne podía volar, y que todo mejoraría con ella”, dijo a El País.

Spencer asegura que este libro será su última palabra sobre todo el asunto. Pero Swan Song hace algo difícil de evitar: vuelve a poner a las dos familias -los Spencer y los Windsor- frente a frente.