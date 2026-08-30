Monumentos vandalizados: la difícil tarea de recuperarlos, la falta de recursos y el aumento del delito
En Montevideo, el robo y la mutilación de monumentos históricos se han convertido en una cruel forma de depredación del patrimonio, ante la impotencia de una ciudad que ve desaparecer, pieza a pieza, parte de su memoria. Algunas pueden ser reconstruidas; otras, cuando desaparecen por completo, resultan prácticamente irremplazables.
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