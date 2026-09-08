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El País Domingo

Los rescates del Graf Spee y los nazis en Uruguay: dos investigaciones para amantes de las intrigas

Jorge Cabaleiro presentó en Punta del Este su tercer libro vinculado al acorazado alemán, con una que investigación hace foco en los rescates realizados sobre el casco y los que murieron en ellos. En tanto, Santiago Tricánico publicó la quinta edición de su libro sobre nazis en el Río de la Plata.

Andres Lopez Reilly
Andrés López Reilly
08/09/2026, 03:46
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Jorge Cabaleiro con su libro Al rescate del Graf Spee. Expediciones, rescates y tragedias desde 1940 a 2016.

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