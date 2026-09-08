Los rescates del Graf Spee y los nazis en Uruguay: dos investigaciones para amantes de las intrigas
Jorge Cabaleiro presentó en Punta del Este su tercer libro vinculado al acorazado alemán, con una que investigación hace foco en los rescates realizados sobre el casco y los que murieron en ellos. En tanto, Santiago Tricánico publicó la quinta edición de su libro sobre nazis en el Río de la Plata.
Contenido Exclusivo
La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme
Conocé nuestros planes
Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.
Ingresar
Si ya sos suscriptor podés
Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.
¿Encontraste un error?
Reportar