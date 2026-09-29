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El País Domingo

Los muchos Artigas: el fotógrafo que encontró más de 500 versiones del prócer en lugares inesperados de Uruguay

Un Artigas pintado con los colores de Peñarol, otro con los de Nacional, bustos robados, grafitis y hasta un prócer en un inodoro forman parte del archivo de Martín Atme, que desde 2009 sigue las múltiples vidas de la imagen de Artigas.

María-Orfila
María de los Ángeles Orfila
29/09/2026, 04:00
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Dos Artigas a la venta en la feria Tristán Narvaja

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