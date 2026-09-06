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El País Domingo

Las mujeres que renuevan la música folclórica en Uruguay: quiénes son y cómo están cambiando la escena

Vienen de distintos puntos del país, recorren festivales dentro y fuera de fronteras y construyen carreras con nuevos sonidos, estéticas y formas de entender el folclore. Así es como ganan espacio en un género históricamente masculino.

Manuella Sampaio.
Manuella Sampaio
06/09/2026, 04:00
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Catherine Vergnes
La cantante sanducera Catherine Vergnes.
Foto: gentileza

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