Las mujeres que renuevan la música folclórica en Uruguay: quiénes son y cómo están cambiando la escena
Vienen de distintos puntos del país, recorren festivales dentro y fuera de fronteras y construyen carreras con nuevos sonidos, estéticas y formas de entender el folclore. Así es como ganan espacio en un género históricamente masculino.
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