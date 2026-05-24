John Travolta y el arte de sobrevivir en Hollywood entre caídas, tragedias y regresos

Pocas estrellas de Hollywood atravesaron tantas resurrecciones públicas como John Travolta. Su carrera parece construida en ciclos: ascensos meteóricos, caídas abruptas y regresos improbables. A lo largo de casi cinco décadas, Travolta fue ídolo adolescente, símbolo de la era disco, actor prestigioso del cine de autor, estrella del blockbuster noventero y, finalmente, figura nostálgica capaz de reinventarse una vez más a los 72 años.

Nació el 18 de febrero de 1954 en Englewood, Nueva Jersey, dentro de una familia ligada al espectáculo. Su madre, Helen Burke, era actriz y profesora de teatro; su padre, Salvatore Travolta, había sido jugador de fútbol americano y luego vendedor. John abandonó el liceo para dedicarse por completo a la actuación y muy pronto encontró lugar en el teatro musical neoyorquino. El salto a la fama llegó gracias a la serie televisiva Welcome Back, Kotter, donde interpretó al carismático Vinnie Barbarino. Pero el fenómeno verdadero recién comenzaba.

En 1977 protagonizó Fiebre de sábado por la noche y redefinió la imagen del joven estadounidense de fin de década. Tony Manero, el personaje que interpretó, no era solo un bailarín brillante vestido de traje blanco: representaba la frustración de la clase trabajadora y el deseo desesperado de escapar de una vida sin horizonte. La película se convirtió en un retrato inesperadamente oscuro de Brooklyn y de toda una generación.

Travolta recibió una nominación al Oscar con apenas 24 años. Un año después consolidó su estatus mundial con Grease, donde encarnó a Danny Zuko junto a Olivia Newton-John. El film se transformó en uno de los musicales más populares de todos los tiempos y convirtió a Travolta en una superestrella global.

Pero la década siguiente resultó mucho más compleja. En los años 80 rechazó proyectos importantes y protagonizó películas que no tuvieron buena recepción. Hollywood comenzó a considerarlo una estrella del pasado. Aunque logró éxitos comerciales aislados -como la saga Mira quién habla- su prestigio artístico parecía haberse diluido.

La resurrección llegó en 1994 de la mano de Quentin Tarantino y Pulp Fiction. Como Vincent Vega, Travolta recuperó prestigio y modernidad. La película ganó la Palma de Oro en Cannes y volvió a colocarlo en el centro de la conversación cultural. Su actuación le valió otra nominación al Oscar y abrió una segunda etapa brillante con títulos como Contracara -junto a Nicolas Cage- y Colores primarios. En los 90, Travolta ya no era solo un galán bailarín: se había convertido en un actor capaz de combinar ironía, violencia, humor y vulnerabilidad.

“Siempre creí que la carrera de un actor es larga y cambiante. Habrá momentos en los que estés arriba y otros en los que no”, dijo Travolta en una entrevista con The New York Times al recordar su regreso a Hollywood tras Pulp Fiction.

Sin embargo, la carrera de Travolta nunca volvió a ser completamente estable. También protagonizó fracasos resonantes, especialmente Batalla por la Tierra, considerada por muchos críticos como una de las peores superproducciones de Hollywood. Su pertenencia a la Iglesia de la Cienciología alimentó además controversias públicas durante años. Aun así, logró conservar una enorme popularidad gracias a su carisma y a cierta capacidad de reírse de sí mismo.

La vida privada del actor estuvo atravesada por pérdidas devastadoras. En 2009 murió su hijo Jett durante unas vacaciones familiares en Bahamas. En 2020 falleció su esposa, la actriz Kelly Preston, tras una larga lucha contra el cáncer de mama. Travolta habló públicamente del duelo y se mostró mucho más reservado desde entonces.

“Aprendí que el duelo es algo muy personal y que cada uno debe vivirlo a su manera”, expresó en una entrevista años después. Esa dimensión trágica cambió la percepción pública sobre él: detrás del ícono pop aparecía un hombre golpeado por el dolor y el paso del tiempo.

Lejos de retirarse, Travolta siguió buscando nuevas formas de permanecer vigente. En este 2026 volvió a ocupar titulares internacionales gracias a un giro inesperado: debutó como director en el Festival de Cannes con la película Ven a volar conmigo, basada en un libro infantil escrito por él mismo décadas atrás. Su aparición en Cannes -con boina, lentes y un look inspirado en los directores franceses clásicos- se volvió viral. El actor explicó que quería “hacer historia” y diferenciar ese momento del resto de su carrera como intérprete.

El festival le otorgó además una Palma de Oro honorífica por toda su trayectoria. Visiblemente emocionado, Travolta declaró: “Esto es más que un Oscar”. El reconocimiento tenía una carga simbólica evidente: más de 30 años después de la consagración de Pulp Fiction en Cannes, el actor regresaba convertido ya en una leyenda del cine popular estadounidense.

A los 72 años, John Travolta sigue ocupando un lugar singular en la cultura contemporánea. Para algunos será eternamente el rey de la pista de baile; para otros, el sicario filosófico de Tarantino. Pero quizá su verdadera marca sea otra: haber sobrevivido a todas sus versiones posibles. Su carrera demuestra que Hollywood puede olvidar rápido, aunque también permite algo excepcional: volver a empezar una y otra vez.

