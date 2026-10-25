Halloween: cinco escenarios del cine de terror para visitar en la vida real

Por qué quedarse en el sillón mirando una película clásica de terror cuando podés caminar por los mismos lugares que recorrió un psicópata de la pantalla? Esta es la guía de un fanático para visitar cinco de los escenarios de rodaje más legendarios del género.

Halloween (1978).

La película Halloween, dirigida por John Carpenter y protagonizada por Jamie Lee Curtis en una actuación que la consagró como una de las grandes final girls -las heroínas que sobreviven a los asesinos en las películas de terror-, revolucionó el género slasher con la historia del maníaco Michael Myers, que asesina a sus víctimas en un suburbio de Illinois.

La mayoría de las escenas diurnas se filmaron en South Pasadena (California), donde se puede ver la casa utilizada en la inquietante secuencia inicial: una escena en primera persona en la que el pequeño Michael comete su primer asesinato espeluznante. Para preservarla, la propiedad privada fue trasladada en 1987 desde otro lugar cercano.

Al lado, la galería SugarMynt exhibe durante todo el año obras de arte inquietantes relacionadas con Halloween y con la película. Hasta el 29 de noviembre, presenta una exposición doble: “Pottsfield Meets Haddonfield”, una muestra apta para toda la familia con obras de más de 40 artistas que rinden homenaje a Halloween. La galería también organiza proyecciones de películas al aire libre, entre ellas otra obra de Carpenter que pone los nervios de punta: La niebla (1980).

Viernes 13 (1980).

El director Sean S. Cunningham filmó la mayor parte de Viernes 13, la primera entrega de la popular saga slasher protagonizada por el asesino Jason Voorhees, reconocible por su máscara de hockey, en el campamento No-Be-Bo-Sco, en Hardwick, Nueva Jersey. En la película, el lugar se llama Camp Crystal Lake y, hasta el 14 de noviembre, Crystal Lake Tours permite a los fanáticos recorrer este predio de casi 100 años de antigüedad.

Las personas de 13 años en adelante pueden visitar los lugares donde se rodó la película. Una de las opciones incluye una proyección en el comedor donde transcurren las escenas iniciales.

El cercano Blairstown Diner, que también aparece en la película, ofrece una tortilla Jason’s Omelet y organiza distintas actividades, entre ellas una búsqueda del tesoro, una noche de preguntas y respuestas sobre cine y una fiesta, sí, el viernes 13 de noviembre.

A pesar de las 12 películas que integran la franquicia, la sed de los fanáticos está lejos de saciarse: Crystal Lake, una serie precuela protagonizada por Linda Cardellini, comenzó a emitirse el 15 de octubre.

El amanecer de los muertos (1978).

El encuentro anual Living Dead Weekend regresó del 16 al 18 de octubre al centro comercial Monroeville Mall, en las afueras de Pittsburgh, Pensilvania, donde el maestro George Romero filmó gran parte de su impactante película de zombis. Sin embargo, esta podría ser la última edición: el centro comercial fue vendido y podría ser demolido próximamente.

Se espera la asistencia de miles de personas al evento, que incluye recorridos por el centro comercial guiados por un historiador especializado en Romero, el acceso a un museo con objetos de utilería y recuerdos de películas de terror filmadas en la ciudad. La programación también incluye mesas de debate y encuentros con figuras legendarias del terror, como la reina del grito Linnea Quigley, el maestro del maquillaje y los efectos especiales Tom Savini y el actor Russ Streiner, inmortalizado por la frase “Vienen a buscarte, Barbara”, de La noche de los muertos vivientes.

El resplandor (1980).

En el profundo thriller psicológico del director Stanley Kubrick, los actores Jack Nicholson y Shelley Duvall interpretan a una pareja que pierde la cordura de manera sangrienta durante una estadía invernal junto a su pequeño hijo en un hotel de montaña prácticamente vacío: el Overlook.

La película está basada en la novela homónima de Stephen King, publicada en 1977, que a su vez se inspiró en una visita del escritor al verdadero hotel Stanley, ubicado en Estes Park, Colorado, y famoso por sus impresionantes vistas de las Montañas Rocosas.

El hotel aprovecha su reputación de estar embrujado con la celebración anual del baile de El resplandor y con espectáculos en vivo. Entre ellos se ofrece una investigación grupal interactiva de tres horas sobre fenómenos paranormales y una recreación inmersiva de una sesión de espiritismo de la época victoriana.

Entre los recorridos guiados a pie hay uno especialmente macabro: el tour de El resplandor, una caminata de una hora que explora la película, la novela y la miniserie de ABC de 1997. Es la oportunidad de sacarse una selfie dentro de una recreación del baño que aparece en la película. Otra opción es pasar la noche en una Spirited Suite, una de las 13 habitaciones que, según se dice, están embrujadas.

La masacre de Texas

La masacre de Texas, película del director Tobe Hooper, sobre el sociópata Leatherface, armado con una motosierra, aterrorizó al público y se convirtió en un clásico indiscutido del cine de terror. ¿Dónde alojarse en el centro de Texas, donde se filmó la película? En el Antlers Inn, en Kingsland, a una hora en auto de Austin, donde los huéspedes pueden dormir en acogedores vagones de tren reconvertidos en habitaciones. ¿Y dónde comer? En Hooper’s, un restaurante cercano que lleva el nombre del director y ofrece un sándwich llamado Chicken Slaughter. El local funciona dentro de la auténtica casa de campo utilizada como escenario en el que Leatherface y su familia torturaban y asesinaban a sus víctimas. La comisión cinematográfica del estado ofrece una ruta llamada Thrills and Chills, que recorre más de 20 locaciones de películas de terror.