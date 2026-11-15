Guardianes del Hotel Carrasco: cómo se mantiene un edificio patrimonial construido sobre la arena y frente al mar
La reapertura, en 2013, devolvió a Montevideo uno de sus edificios icónicos. Pero marcó el comienzo de otra tarea, menos visible y mucho más persistente: conservar un edificio centenario sometido a condiciones ambientales particularmente agresivas, que -entre otras cosas- oxidan hasta el acero inoxidable.
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