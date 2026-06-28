El Museo Histórico Nacional presentó el archivo Ramón Legnani: más de mil documentos sobre ambiente, salud y política

Hay personas cuya trayectoria resulta difícil de encerrar en una sola definición. Médico, legislador, ambientalista, docente, investigador autodidacta, referente comunitario. Ramón Legnani fue un poco de todo eso. Y ahora, a casi cuatro años de su fallecimiento, buena parte de ese recorrido quedó reunido en un nuevo archivo que acaba de incorporarse al Museo Histórico Nacional.

El pasado martes, en la Biblioteca Pablo Blanco Acevedo de Casa Lavalleja, una de las sedes del museo, se presentó oficialmente el Archivo Ramón Legnani (1932-2022), un fondo documental integrado por más de mil unidades vinculadas a la vida y el trabajo del médico y exdiputado canario.

La colección fue donada por su familia y desde 2024 viene siendo procesada por un equipo técnico que trabaja en su acondicionamiento, identificación y descripción para ponerla a disposición del público. El resultado es mucho más que un conjunto de papeles conservados, es también una puerta de entrada a varias décadas de historia política, social y ambiental del Uruguay reciente.

Lo que comenzó como carpetas, biblioratos y cajas conservadas durante años en ámbitos familiares se transformó ahora en un archivo organizado, protegido y accesible para investigadores y ciudadanos.

Para el Museo Histórico Nacional, la incorporación tiene una relevancia que excede la figura de Legnani. Durante la presentación, el director de la institución, Andrés Azpiroz, destacó que se trata de un fondo documental que combina dimensiones poco frecuentes dentro de los archivos personales conservados por el museo: la historia local de Canelones, la salud pública, los derechos sexuales y reproductivos y las preocupaciones ambientales.

“Es un día realmente de celebración”, resumió Azpiroz al destacar que el archivo quedará al servicio del público y que incorpora materiales vinculados a la historia de las izquierdas uruguayas, un área menos representada en las colecciones de la institución.

Un médico que terminó hablando de ríos

Ramón Legnani nació en Santa Lucía el 25 de agosto de 1932 y murió en la misma ciudad noventa años después, en noviembre de 2022. Médico ginecólogo, ejerció durante cuatro décadas en Santa Lucía y localidades cercanas. Fue docente, trabajó en el Consejo del Niño, impulsó iniciativas comunitarias y, más adelante, desarrolló una extensa trayectoria política vinculada al Frente Amplio y al Partido Socialista.

Sin embargo, quienes recorren hoy el archivo descubren que sería imposible resumirlo únicamente como médico o legislador.

“Lo que más me sorprendió fue cómo puede apreciarse la diversidad de temas en los que trabajó”, contó a Domingo su nieta, la historiadora Sofía Pi Legnani. La clasificación realizada por el museo permite observar de manera simultánea preocupaciones que atravesaron toda su vida: salud pública, infancia, medioambiente, contaminación por plomo, energía nuclear, salud reproductiva y gestión del agua.

Algunos de los documentos que integran el archivo Ramón Legnani. Foto: Ignácio Sánchez

La amplitud de intereses aparece reflejada en miles de páginas acumuladas durante décadas. Hay periódicos completos, recortes de prensa, correspondencia, documentos parlamentarios, informes técnicos, carpetas temáticas y materiales producidos por el propio Legnani.

Pero existe un tema que atraviesa buena parte del conjunto documental: el río Santa Lucía. Según relata su nieta, la preocupación por la cuenca comenzó mucho antes de que llegara al Parlamento. El archivo permite seguir ese proceso casi paso a paso. Aparecen lecturas especializadas, contactos con investigadores y una acumulación sistemática de información que luego derivaría en propuestas legislativas.

No resulta extraño entonces que el museo considere este fondo documental especialmente valioso para quienes estudian cuestiones ambientales. “Para quienes se pongan a estudiar esos problemas, aquí hay un archivo ineludible”, afirmó Azpiroz durante la presentación.

Para seguir generando conocimiento

Tras la muerte de Legnani, la familia se enfrentó a la pregunta de qué hacer con todo aquello. Según cuenta Sofía Pi, existían unas ocho bibliotecas además de una importante cantidad de documentación. “La premisa fue que pudieran ser útiles a otros y que ciertos materiales no se separaran porque eran valiosos en conjunto”, explicó.

La decisión de ofrecer el archivo al Museo Histórico Nacional surgió precisamente de esa convicción. La familia entendió que allí los documentos podrían conservarse adecuadamente y, al mismo tiempo, seguir generando conocimiento.

“Era una forma de preservar el trabajo que el abuelo se había tomado a la hora de trabajar en sus temas y darles proyección de futuro”, señaló.

Sofia Pi, nieta de Ramón Legnani. Foto: Ignacio Sánchez

Las fechas de la documentación relevada van de 1967 a 2023, aunque el período de mayor concentración se ubica entre 1994 y 2004.

Dante López Ospitaleche, archivólogo del museo, explicó que la muestra procesada hasta el momento permitió detectar más de cien descriptores temáticos y una enorme variedad de especies documentales. Entre ellas predominan los periódicos, los recortes de prensa y los materiales vinculados a la actividad parlamentaria y de investigación de Legnani.

El archivo podrá consultarse en el Museo Histórico Nacional una vez culminado el proceso de descripción y acondicionamiento. Además, el museo prevé poner a disposición del público un inventario digital descargable, que permitirá explorar contenidos y localizar materiales de interés.