El desierto que se llena de flores: por qué 2026 puede traer una temporada excepcional en Atacama

Primero aparece una flor. Después otra. Y, si las lluvias fueron suficientes, el desierto entero parece cambiar de color. Cada primavera, en algunos sectores de la Región de Atacama, miles de plantas aprovechan el agua caída durante el invierno para brotar en medio de uno de los territorios más áridos del planeta. En 2026, las precipitaciones excepcionales hacen prever una temporada especialmente espectacular del Desierto Florido.

El fenómeno no ocurre todos los años. Para que el paisaje cambie de aspecto se necesita una combinación poco habitual de precipitaciones, humedad, temperatura y luz. Cuando las lluvias invernales alcanzan los niveles necesarios, las semillas y estructuras subterráneas de las plantas que permanecen latentes durante los períodos secos reciben el agua que estaban esperando. Entonces comienza una carrera contra el tiempo: germinar, crecer, florecer y reproducirse antes de que regrese la aridez.

El resultado puede ser extraordinario. Más de 200 especies de plantas anuales y geófitas participan del fenómeno, con flores amarillas, violetas, rosadas, blancas y rojas que aparecen entre piedras, dunas y llanuras. Entre las especies que pueden encontrarse están las añañucas, los suspiros, las patas de guanaco, los huillis y la garra de león. Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organismo público encargado de administrar y proteger las áreas silvestres protegidas del Estado en Chile, muchas de estas plantas están adaptadas para sobrevivir largos períodos sin agua: permanecen bajo tierra en forma de bulbos, rizomas, tubérculos, raíces reservantes u otras estructuras hasta que las condiciones vuelven a ser favorables.

Este año las expectativas son particularmente altas. Las lluvias inusualmente intensas registradas durante agosto llevaron a proyectar una temporada excepcional.

Según las estimaciones de la CONAF, el Desierto Florido podría llegar a manifestarse sobre un área de hasta 15.000 kilómetros cuadrados. No significa que toda esa superficie vaya a quedar cubierta de flores al mismo tiempo: la distribución depende de dónde se concentraron las precipitaciones y de las características de cada sector.

Las primeras floraciones ya comenzaron a aparecer desde mediados de agosto en algunas zonas. La expectativa para 2026 es que la floración se manifieste con mayor plenitud a comienzos de setiembre, alcance su máxima expresión durante la segunda mitad de octubre y pueda prolongarse hasta noviembre.

Desierto Florido Chile Travel

Dónde ir.

Para esta temporada se consideran áreas de las comunas de Huasco, Freirina, Vallenar, Caldera, Copiapó y Chañaral. Entre los lugares destacados para buscarlo aparecen el Parque Nacional Llanos de Challe, sectores de Totoral, Caleta Chañaral de Aceituno y distintas áreas entre Copiapó y Vallenar.

Uno de los principales destinos es el Parque Nacional Llanos de Challe, en la provincia de Huasco. El área protegida tiene una superficie de 45.708 hectáreas y fue creada para conservar muestras del ecosistema del desierto costero de Huasco, una zona de elevada diversidad vegetal. La cercanía del océano y la presencia de la camanchaca -la niebla costera característica del norte de Chile- aportan condiciones de humedad que ayudan a explicar esa riqueza.

Allí se han registrado más de 220 especies de flora, de las cuales 206 son nativas de Chile y 14 son endémicas de la Región de Atacama. Entre las especies de mayor interés se encuentran la copiapoa de Carrizal y la garra de león, una planta endémica y en peligro de extinción. El parque también es refugio de una de las poblaciones de guanacos más grandes dentro de las áreas silvestres protegidas de Chile.

La garra de león merece una atención especial. Su floración es uno de los espectáculos más buscados del Desierto Florido, pero justamente por su rareza necesita protección. En 2025, CONAF tuvo que hacer un llamado público después de que visitantes fueran registrados manipulando y pisoteando ejemplares florecidos.

Otro punto de interés es el Parque Nacional Desierto Florido, creado en junio de 2023. Está en la comuna de Copiapó, unos 30 kilómetros al sur de la capital regional y aproximadamente 85 kilómetros al norte de Vallenar, y tiene una superficie de 57.107,4 hectáreas. El área fue creada precisamente para proteger un ecosistema donde el fenómeno se manifiesta de manera episódica.

En este parque, las condiciones también dependen estrechamente de las precipitaciones. CONAF explica que buena parte de la vida vegetal permanece en los primeros centímetros del subsuelo en estado de latencia y espera la humedad necesaria para desarrollarse. Entre las especies características se encuentran la pata de guanaco, la añañuca amarilla, el suspiro, el terciopelo y distintas especies de cactus.

Una de las particularidades del Desierto Florido es justamente su carácter efímero. Eso también significa que dos visitas realizadas con pocos días de diferencia pueden ofrecer experiencias distintas.

Para quienes llegan desde fuera de la región, Copiapó funciona como una de las principales bases para recorrer Atacama y desde allí desplazarse hacia las zonas donde se confirme la floración. Vallenar y Huasco son otras referencias importantes para explorar los sectores del sur de la región, especialmente el entorno de Llanos de Challe.

Pero hay una regla fundamental: no conviene pensar el viaje como una búsqueda de “la foto perfecta” a cualquier precio. El Desierto Florido, después de todo, no es un jardín plantado para recibir turistas. Es la aparición fugaz de una vegetación que lleva meses -o más- esperando bajo tierra.