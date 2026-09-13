Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Domingo

¿El chocolate Dubai es una mentira?: emprendedores cuentan cómo los sorprendió un fenómeno que llegó para quedarse

Los uruguayos lo pidieron antes de que llegara al país, y hoy está presente en tabletas de chocolate, alfajores, helados y tartas. Sigue siendo un producto caro porque su base, el pistacho, es el "oro verde".

Analia Filosi
Analía Filosi
13/09/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
_DHB0736.JPG (22820377).jpg
Chocolate Dubai.
Foto: Darwin Borrelli.

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Encontraste un error?

Reportar
Te puede interesar