¿El chocolate Dubai es una mentira?: emprendedores cuentan cómo los sorprendió un fenómeno que llegó para quedarse
Los uruguayos lo pidieron antes de que llegara al país, y hoy está presente en tabletas de chocolate, alfajores, helados y tartas. Sigue siendo un producto caro porque su base, el pistacho, es el "oro verde".
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