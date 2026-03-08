El Cementerio Británico abre sus puertas por única vez para un desfile que mezcla moda con arte al atardecer

“Victoria no es un desfile tradicional, porque acá lo que se quiere es contar una historia”, explica el diseñador venezolano Alejandro S. León al hacer referencia a la performance artística y de alta costura que tendrá lugar el próximo sábado 14 de marzo en el Cementerio Británico.

“La moda se fusiona con el arte, creamos una historia y los elementos son los vestidos y toda la escenografía”, continúa León sobre una presentación que tiene como inspiración el luto de la Reina Victoria tras la muerte del Príncipe Alberto. “Fue su uniforme de liderazgo, redefiniendo los códigos de su época y cimentando un legado que trascendió su propio reinado”, detallan los responsables del evento que será el cierre oficial del ciclo Mes de la Mujer del Cementerio Británico.

Una de las características sobresalientes de Victoria es que se tratará de un evento único e irrepetible en Uruguay. ¿Por qué? Porque el Cementerio Británico abrirá sus puertas en forma excepcional para esta producción, bajo el compromiso de no reiterar presentaciones de esta naturaleza, lo que garantiza una experiencia exclusiva.

“Victoria se viene gestando hace más o menos siete meses. Comenzó con una investigación histórica y conceptual, y evolucionó a la escenografía, al diseño del lux. Porque esto no es un desfile victoriano, estos son elementos victorianos que se recrean en el lux”, explica León.

La experiencia ha sido creada para capturar la luz del atardecer de marzo.

“Cada pieza es una obra de ‘arte usable’, construida con maestría escultural para reinterpretar el luto no como oscuridad, sino como una declaración de elegancia y fuerza”, señalan sus creadores.

Todo esto será acompañado por la música en vivo de la Orquesta de Cámara Raskolnikov, compuesta de 18 músicos y dirigida por el maestro Martín Da Rosa. El repertorio comprenderá música barroca de Vivaldi y Bach.

La intervención de cuatro sopranos y un barítono marcará los momentos de mayor intensidad emocional, dialogando con la arquitectura y el silencio del lugar.

“Yo quiero que la gente se vaya con algo, que se vaya con preguntas, que se vaya tocada, movida, emocionada. Que se lleven esto como parte de una experiencia que es para ellos y que también viene de ellos. El público no sabe que es parte de todo esto”, resume León a Domingo.

Luego de Victoria, las piezas de art couture permanecerán en exhibición durante las dos últimas semanas de marzo para que el público aprecie los detalles técnicos y artísticos. Al cierre de esta edición no se había definido el lugar.