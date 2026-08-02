El campeón del mundo que tiene canción propia, luce una melena por motivos familiares y se tatuó a su entrenador

En la segunda semana de agosto, Marc Cucurella (28 años) se estará sumando al plantel del Real Madrid. Su pase costó 55 millones de euros, una suma que si la compra se hubiese concretado luego del Mundial, seguramente sería otra ya que el lateral izquierdo es ahora no solo campeón del mundo, sino que se transformó en uno de los futbolistas más carismáticos y reconocibles de esta última Copa del Mundo.

No es para menos, Cucurella es uno de los Rojos que más ha dado qué hablar en los medios de comunicación y en las redes tras la consagración el pasado 19 de julio en Nueva Jersey. No fue Balón de Oro, no fue goleador, pero sí uno de los defensas más destacados de un equipo que solo recibió un gol en todo el torneo y el más divertido en todas las celebraciones que la selección española viene protagonizando. Ya lo había sido cuando ganaron la Eurocopa en 2024 y antes los Juegos Olímpicos de Tokio (2020).

Nacido en Alella, Barcelona, siempre jugó al fútbol desde niño, pero sin imaginar que iba a vivir de esto. “Jugaba porque me gustaba, porque me lo pasaba bien, y poco a poco, cuando fui creciendo, sí vi que podía ir en serio y que podía ser una profesión para mí”, contó en una entrevista con Revista GQ.

Fue recién a los 16 años, cuando fue citado a la selección juvenil, que se dio cuenta de que la cosa iba en serio. “Tuve que ir antes para poder entrenar y ponerme en forma”, recuerda sobre lo que ya no era solo juego.

Hizo las inferiores en el Barcelona, pero casi no tuvo chances de jugar con la azulgrana. Lo dieron en préstamo, primero al Eibar y luego al Getafe. En 2021 cambió de país y se fue al Brighton de Inglaterra para finalmente recalar en el Chelsea un año después. Con este último ganó una Conference League y el Mundial de Clubes.

Al haberse consagrado Campeón del Mundo 2026 se transformó en el segundo futbolista en conquistar el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo. El otro es el argentino Enzo Fernández, que también lo hizo por el Chelsea y fue campeón mundial en Qatar 2022.

Cucurella cumplió con su promesa y se tatuó a De la Fuente, su entrenador, tras ganar el Mundial 2026 Fotos: @cucurella3/EFE

Las canciones

“Cu-cu, Cucurella/ se come una paella/ se bebe una Estrella/ Haaland tiembla/ que viene Cucurella”, reza la letra de la canción que le hemos visto repetir al lateral español en todo festejo del que ha participado. Por ejemplo, la cantó en la Plaza de Cibeles de Madrid a pedido del público que celebraba la obtención de la Eurocopa y lo reiteró en los festejos por el Mundial.

Lo curioso es que el tema fue creado por los aficionados del Chelsea, obviamente que en inglés, y fue el influencer español Adrián Navarro que se ocupó de traducirlo y viralizarlo, aunque ya era furor en TikTok. La parte que hace alusión al noruego Haaland fue un agregado de Navarro.

Pero no es la única canción en la que el futbolista aparece mencionado. Hay una adaptación de la introducción de Súper Campeones (Captain Tsubasa) en la que se homenajea a algunos de los jugadores más destacados de La Roja. Cantada por el grupo madrileño Cerrado por Vacaciones, comienza diciendo “Unai Simón con el balón en los pies y Cucurella con el pelo Pantene”.

Precisamente, su melena ha sido motivo de muchos comentarios (ver recuadro) y Google la utilizó para unirse a los festejos al hacer un “doodle” que activa una animación de su famoso gato con peluca rizada ondeando una bandera de España cada vez que los usuarios introducían el nombre del futbolista los días posteriores a la consagración mundial.

Marc Cucurella era defensor del Chelsea cuando se coronó campeón de Europa con España. Foto: AFP.

Las promesas

En el mundo del fútbol y en los deportes en general, proliferan las cábalas y las promesas.

La cábala de Cucurella se la pasó Joan Capdevilla, campeón del Mundo en Sudáfrica 2010, según él mismo lo contó en sus redes sociales. “En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido… Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer… Marc te quiero mucho. ¡Eres Campeón del Mundo!”, escribió en X el también defensor izquierdo.

Y Cucurella cumplió; hay un video que lo muestra realizando el ritual en el estadio donde se disputó la final.

Luego están las promesas por haber obtenido el Mundial, de las que se conocen dos.

La primera fue tatuarse el rostro del entrenador Luis de la Fuente y la cumplió la pasada semana. Para ello contactó a uno de los mejores tatuadores del momento, el español Joaquín Ganga, que le estampó en su brazo izquierdo la imagen de De la Fuente con la Copa del Mundo . Todo el proceso quedó registrado en sus redes.

La segunda promesa es más antigua y nadie quiere que la cumpla. En una entrevista previa a la Copa del Mundo señaló sin titubeos: “Si gano el Mundial, llamo a Luis al día siguiente y le digo que me retiro de la selección. Que no cuente conmigo nunca más. Que con una Eurocopa y un Mundial no se puede pedir nada más”.

Los aficionados no lo olvidaron e inundaron las redes con mensajes pidiéndole de manera rotunda que recapacite y desestime ese compromiso porque saben que el futbolista cumple todo lo que promete. No se olvidan que cuando ganó la Eurocopa se tiñó su melena de rojo, tal como lo anunció. Claro está que dejar la selección ya es otra cosa...

Tatuaje de Mar Cucurella.