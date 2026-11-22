El chivito tiene ocho décadas de historia, pero sigue conquistando nuevos paladares. Esta vez, el reconocimiento llegó desde Durazno: El Tío fue elegido por votación popular como el mejor chivito de la primera edición del Festival del Chivito, realizado el pasado fin de semana en Punta del Este.

El establecimiento se impuso entre más de 25 propuestas gastronómicas de Montevideo, el interior y el propio balneario. El segundo puesto fue para Premios Imarangatu y el tercero para La Casita de Cari, que destacó con sus chivitos libres de gluten.

La celebración tuvo un significado especial: el domingo 15 de noviembre se cumplieron 80 años de la creación de uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional. El encuentro se desarrolló en el estacionamiento de Punta Shopping y reunió a cocineros, emprendedores y visitantes en torno a una preparación convertida en símbolo de la identidad uruguaya.

Su historia comenzó en El Mejillón, el restaurante que Antonio Carbonaro fundó junto a su hermano Donato en la península de Punta del Este. La idea de abrir un establecimiento que atendiera durante la noche había surgido en febrero de 1939, cuando Carbonaro advirtió que el balneario necesitaba ampliar su oferta gastronómica para consolidarse como destino turístico. El local abrió sus puertas el 31 de diciembre de 1944, con un mostrador de madera, 12 bancos y apenas dos mesas. Allí nació el chivito, en 1946. El éxito del restaurante fue tal que pronto extendió su actividad a todo el año y llegó a contar con 40 mozos, cocineros uruguayos, un chef francés y tres especialistas italianos en platos de mar y repostería.

El festival homenajeó aquel invento gastronómico con degustaciones, música en vivo, actividades infantiles, cervezas artesanales, entrevistas, trivias y sorteos. También incluyó un Museo del Chivito, con fotografías y objetos históricos, una muestra sobre la evolución del plato y una recreación teatral de su nacimiento en El Mejillón.

La iniciativa aspira a convertirse en una celebración anual que dinamice el turismo, apoye a los emprendedores y ponga en valor la identidad gastronómica de Punta del Este. En su primera edición, el reconocimiento principal terminó viajando hacia el centro del país, con el triunfo del establecimiento duraznense.

Primer Festival del Chivito en Punta Shopping.

Punta del Este, hace 80 años

Antes de convertirse en uno de los platos más reconocibles de Uruguay, el chivito fue una creación nacida de una necesidad turística y de la intuición comercial de Antonio Carbonaro. Su historia está ligada a El Mejillón Bar, el restaurante que abrió junto a su hermano Donato el 31 de diciembre de 1944, en la península de Punta del Este.

La idea había comenzado a tomar forma varios años antes. En febrero de 1939, Carbonaro entendió que el balneario necesitaba lugares donde comer durante la noche para consolidarse como destino turístico. El primer local era modesto: tenía un mostrador de madera, 12 bancos y solamente dos mesas. Pero la respuesta del público superó las expectativas.

En 1946, en ese mismo establecimiento, nació el chivito, una preparación que con el paso del tiempo trascendió las fronteras departamentales y se instaló en el repertorio cotidiano de la gastronomía uruguaya.

El crecimiento de El Mejillón acompañó la transformación de Punta del Este. El restaurante extendió su actividad a todo el año y llegó a convertirse en uno de los más concurridos de la península.

Ocho décadas después de aquella creación, el Festival del Chivito recuperó parte de esa historia a través de un museo con fotografías y objetos, una exposición sobre la evolución del plato y una puesta teatral que recreó su nacimiento. La celebración permitió recordar que detrás de una preparación incorporada a la mesa de los uruguayos existe también una historia de emprendedores, turismo y transformación de un balneario que terminó regalándole al país uno de sus clásicos gastronómicos.