De una sala de cine en Maldonado a los rodajes de Otario y El baño del Papa: la historia de Inés Olmedo

Matías Castro

Especial para Domingo

Este es un recuerdo bastante lejano. Inés Olmedo conserva en su memoria la tarde que fue a un cine de Maldonado que aún visualiza como un sitio espantoso. Tenía unos 10 años y estaba ahí con su madre y su tía para ver La danza de los vampiros, de Roman Polanski. Tal vez esa comedia de humor y toques picarescos no fuera lo más indicado para una niña, pero esa función en particular lo iba a ser para ella.

“Daban dos películas por noche”, cuenta. Y agrega: “Entramos en los últimos minutos de la película anterior a la de Polanski. Era algo de clase Z y no recuerdo muy bien de qué iba, salvo que pasaba en el Ártico. Pero me acuerdo clarito de una escena en la que había dos científicos hablando con un fondo de nieve y hielo. Y, de repente, me di cuenta que atrás de ellos una parte del decorado se movió; era como una sábana. Ahí descubrí la trampa del cine y me deslumbró. Fue como que me di cuenta de que uno podía hacer eso”. Lo relata con la emoción de quien no se desconectó del todo de aquella sensación. “El resto de la película no lo vi porque me tapé los ojos”, se ríe.

En su pequeño apartamento en el Cordón hay una mesa larga en la que da clases y forma en ilustración y dirección de arte. Es un lugar sencillo en el que hay algunas obras de arte sobre las paredes (muy pocas son firmadas por ella, para no marcar presencia ante sus alumnas). También hay algunas bibliotecas que tienen muchos libros sobre cine y arte, alguna que otra novela e incluso algunas historietas. Lo que se nota es que todos los libros han sido abiertos y repasados en abundancia; ninguno está ahí de adorno. Es la escenografía de su lugar cotidiano de trabajo.

Inés se llama en realidad Inés Gonçalves Mautone. Nació en 1961. Su madre fue profesora de dibujo y su padre, maestro de escuela que tenía vocación artística por haber estudiado pintura. Junto a Pepi, su hermana (productora y también referente histórica del audiovisual uruguayo), se criaron en una casa repleta de libros de historia del arte. A pesar de este contexto, la primera carrera en la que visualizó Inés fue abogacía. Sus padres, afortunadamente, la incentivaron para estudiar pintura. Después de eso estudió diseño de interiores y cursó el profesorado de dibujo.

Aprender a mirar

En 1983 empezó a trabajar como ilustradora en medios de prensa y, con el tiempo, pasó al mundo de la publicidad como dibujante de storyboards. Pero, claro, no era una dibujante cualquiera. Era una con conocimiento e inquietud por la historia del arte. Por eso mismo entendía su trabajo como artista de storyboards como algo más que el dibujo de un guion en formato similar al de una historieta. Cuando a los 26 años le tocó dibujar el storyboard para una publicidad de toallas higiénicas, le agregó por su cuenta una gran cantidad de apuntes con indicaciones y recomendaciones sobre escenografía, vestuario y encuadres. Impresionados por esos apuntes y el despliegue conceptual que denotaba su entendimiento de lo que implicaba el rodaje, los productores le propusieron ser directora de arte. Y así realizó su primer trabajo en ese rol. Trabajó décadas entre este ámbito y el del cine.

Se podría decir que ha sido la maestra y, a veces, mentora, de buena parte de quienes se han dedicado a la dirección de arte en Uruguay. Desde Otario hasta El baño del Papa, son varias las películas que cuentan con su trabajo. Tal vez haya directoras de arte más jóvenes con filmografías similares en el país, pero con una industria tan activa y prolífica en servicios para el extranjero, indirectamente su huella como docente y artista está presente por muchos lados mediante sus formaciones y ejemplos. Sin embargo, con los años, después de filmar muchas publicidades, películas e incluso hacer escenografías para televisión se ha ido alejando y se ha concentrado en la docencia. Es un lugar donde se siente mucho más cómoda.

Inés Olmedo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Una profesión invisible

¿Qué hace una directora de arte? Es la persona que visualiza y define la identidad visual de una película, un comercial, serie de televisión o incluso de un videojuego. Su tarea es traducir un guion escrito y los conceptos que transmita un director o directora en escenarios y paletas de colores y atmósferas. Es quien construye el universo visual que filma la cámara, sea este del tipo que sea.

“Por mucho tiempo, los espectadores y los críticos no sabían distinguir dónde estaba el arte y dónde la fotografía. Normalmente se maravillaban por la fotografía, cuando en realidad lo que los impresionaba era el arte. Entonces, hablar de lo que hago es una militancia y por eso explico el oficio para que los estudiantes sepan que pueden dedicarse a esto”, cuenta.

En Latinoamérica, su profesión es mayoritariamente desempeñada por mujeres, mientras que en países anglosajones la dirección de arte suele ser masculina. Esto, según explica, se refleja en que las directoras de arte tienen que pelear frecuentemente por conseguir presupuestos mínimos para ejecutar sus trabajos (que implican alquilar mobiliario, construir o alquilar utilería y hacer desarrollos conceptuales que demandan mucho tiempo previo al rodaje). Sin embargo, en lugares donde la tarea es ejecutada por hombres, la puja por los presupuestos es mucho menos tensa, explica, y eso hace que haya más disponibilidad de dinero para que los mundos ficticios de las películas luzcan como deben lucir.

“Cuando fui a ver el reestreno de El baño del Papa, no podía evitar las condiciones de producción que teníamos. No podía dejar de ver que todos los carteles que aparecían en pantalla tienen mi propia letra manuscrita. Es la misma letra para carteles que supuestamente eran hechos por personas distintas”, cuenta. “Tuve discusiones con el codirector, César Charlone, porque él quería mostrar montañas de panes y yo sostenía que no era necesario para expresar lo que ese pueblo había apostado por su evento frustrado para el Papa. Yo defendía que la escala del drama y la pobreza en Uruguay es mucho más reducida y austera”.

Como artista, Inés ha expuesto su obra desde comienzos de los 80, aunque buena parte la mantiene en reserva. En ese aspecto de su trayectoria aparece una de sus iniciativas más celebradas, una instalación sobre Rina Massardi en 2014. Massardi fue una pionera del cine uruguayo de la que poco se sabía, directora de la fundacional película ¿Vocación? y a la que Inés ha regresado a través de conferencias y datos que va recopilando.

—¿Por qué una parte destacada del cine uruguayo luce tan uruguayo? Es decir, ¿el arte en ese cine nacional puede ser leído como un reflejo de algo inconfundiblemente yorugua?

—Hace poco fui a un congreso sobre dirección de arte en Río y la masterclass que tuve que dar la hice sobre la poética en el cine uruguayo más reciente. Mostré ejemplos de Agarrame fuerte, La vida útil y Un futuro brillante. La poética que hay ahí y en otras películas tiene que ver con lo chiquito, con la medida de nuestra pobreza o de nuestros recursos. Es una forma de ver, de hacer y de sentir. Y es maravilloso. Funciona y habla, de alguna manera, sobre el país.