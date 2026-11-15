De ser la mujer más deseada por los españoles a ganar dos Goya y marcar presencia en varias series del streaming

Maribel Verdú quería ser Jaclyn Smith. Era una niña y estaba enamorada de ese Ángel de Charlie que veía por la TV, en la casa de sus abuelos, donde vivía toda la familia. “En una casa de militares”, le contó a El País cuando estuvo en Uruguay. “Tenía una amiga íntima, que su padre era ebanista, y nos hacía pistolas de madera. Y yo me pasé la infancia deteniendo a todos mis tíos”, recordó aquella vez.

No sabía si lo que quería era ser detective o una actriz que interpretaba ese personaje. Tampoco sabía que existiera el trabajo de actriz. “Pero en las fiestas del barrio y del colegio siempre me disfrazaba. Me inventaba disfraces, me presentaba en el escenario y siempre ganaba”, contó en Punta del Este.

Eso explica que comenzara a actuar tan temprano. Con apenas 13 años ya aparecía en publicidades o en catálogos de moda de reconocidas firmas comerciales. Dos años después estaba dejando los estudios para dedicarse por completo a la actuación, una carrera en la que fue una autodidacta.

Hoy supera las setenta películas en 40 años de carrera cinematográfica, a las que hay que sumar las series que ha hecho en la televisión y las obras que ha interpretado en teatro.

“Cada etapa me ha regalado una mujer decisiva. Todas tienen pedazos míos y ninguna soy yo”, declaró a El País de Madrid en setiembre pasado, en un año en el que el streaming la tiene actuando en Furia (HBO), La casa de los espíritus (Prime) y El problema final (Netflix). En esta última comparte cartel con su gran amigo José Coronado. Se conocieron en 1992 haciendo la comedia Salsa rosa y desde ahí han trabajado juntos en una decena de proyectos.

“Cuando la conocí yo tenía 35 años y ella 20 o 21. Ya era una bomba, una mujer explosiva, una súper sex symbol”, recordó Coronado sobre unos orígenes en los que podía parecer que Maribel iría para el lado de mujer fatal, pero con el tiempo demostró un talento que le fue abriendo las puertas para todo tipo de proyectos, desde lo popular hasta películas de autor.

Por ejemplo, uno de sus primeros trabajos en publicidad fue en un anuncio de preservativos, en 1983. Era la primera vez que se hacía este tipo de avisos en España. En los 80 apareció en la revista Interviú retratada como si fuera una Lolita y en los 90 protagonizó algunos de los desnudos más recordados del cine español, además de ser nombrada por la revista Playboy como la mujer más deseada por los hombres españoles. Era la época en que hacía campañas para una marca de ropa interior y los jóvenes robaban sus fotos de las marquesinas.

Pero Maribel Verdú es también la que hizo películas por las que recibió nominaciones a los premios Goya. Once en total —récord luego de Penélope Cruz— desde Amantes (1992), el film que según ella marcó un antes y un después en su carrera, hasta Abracadabra (2018). Lo ganó dos veces, por Siete mesas de billar francés (2008) y Blancanieves (2013).

Entre otros títulos que tuvieron gran repercusión por estos lares figuran Y tu mamá también —donde hacía trío amoroso con Gael García Bernal y Diego Luna—, El laberinto del fauno —dirigida por Guillermo del Toro— o Sin hijos, film argentino que protagonizó con Diego Peretti. El año que viene estrenará Si los muertos hablaran, donde será una famosa escritora de novela negra y madre desnaturalizada.

La TV también ocupa un lugar muy importante en su carrera, siendo Canguros la serie que le dio gran popularidad a mediados de los 90, mientras que la juvenil Elite es la que la ha tenido más presente en los años 2000.

En teatro también se ha lucido. Debutó en 1988 haciendo nada menos que la Julieta de Shakespeare y se mantuvo en las tablas con tan buenas repercusiones que en 2019 el Ayuntamiento de Fuenlabrada bautizó al teatro del centro cívico municipal La Serna con su nombre.

Maribel Verdú en "Furia".

Afectos

“Mi oficio me apasiona, pero mi verdadero refugio es mi vida privada: mi pareja, mis amigos, mi familia y mi cotidianidad”, sostuvo a La Vanguardia esta actriz casada desde setiembre de 1999 con el actor y productor Pedro Larrañaga Merlo. “Nunca he estado dispuesta a hipotecar mis afectos ni mi tranquilidad personal por una alfombra roja o por perseguir una carrera fuera a cualquier precio. Los reconocimientos pasan; lo que permanece y te cuida son tus afectos reales”, señaló alguien que ha recibido muchos premios, pero que, según quienes la conocen, no se la cree ni tiene aires de diva.

Con esa sencillez y frescura conquistó al público uruguayo y argentino que la vio en 2020, cuando vino a la 23° edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este para presentar la película El asesino de los caprichos, de Gerardo Herrero.

Maribel ya había estado en Uruguay 22 años atrás, aprovechando días libres del rodaje de Frontera sur en Argentina. “Creo que Uruguay tiene todo lo bueno de Argentina y no tiene nada de lo malo. Lo mismo que Canadá con respecto a Estados Unidos”, le dijo a El País durante su última estadía.

Un día sin trabajo es para esta española despertarse sin prisas, desayunar leyendo, dar un paseo, compartir tiempo con amigos, y cerrar la jornada con una buena película y el teléfono apagado. Mientras que sus deseos pasan por “conservar intactas la curiosidad, la salud y la ilusión por seguir disfrutando de la vida rodeada de la gente que quiero”, aseguró a sus 56 años.