Casi 500 artistas y un festival propio: cómo creció Noche de Performance en Montevideo

Una noche, alguien hizo una denuncia y llegó la Intendencia. El equipo de Noche de Performance recibió a los funcionarios y, al final de la jornada, una espectadora se acercó a felicitarlo. Lo que más le había gustado era lo de la Intendencia. Había creído que era parte del programa. Ana Aristimuño, artista visual e impulsora del proyecto, recuerda con humor el episodio para explicar qué pasa en esos encuentros, donde a veces cuesta saber cuándo empieza una obra y cuándo termina.

Noche de Performance nació en 2016 de una necesidad que Aristimuño conocía de primera mano. Hacía performances en el exterior y en Uruguay la convocaban de tanto en tanto para una exposición o un concurso. Entre una invitación y la siguiente le faltaba un lugar donde probar una idea, discutirla con otros artistas y volver sobre ella. También veía llegar a artistas del exterior que presentaban una pieza y se iban sin que casi nadie se enterara.

Las primeras noches se hicieron en casas de amigos y en un colegio donde trabajaba. “Éramos pocos y era bastante informal”, recuerda en charla con Domingo. En 2017 los encuentros se instalaron en el taller MAG, donde el artista Ernesto Rizzo empezó a participar con regularidad. Cuando el taller cerró, Aristimuño se mudó a la Pensión Cultural Milán, en Ciudad Vieja, y allí consolidó el colectivo que sostiene el proyecto.

Según Aristimuño, en esta década pasaron por la iniciativa casi 500 artistas de Uruguay y del exterior, desde figuras con trayectoria hasta quienes querían probar por primera vez. En la casona, el público se encuentra con acciones en distintos ambientes. Algunas surgen de investigaciones que continúan de una edición a otra.

Para Aristimuño, la performance sigue siendo “la hermana pobre del arte”. Darle un lugar propio es parte de lo que busca el festival con el que el colectivo celebra sus diez años. “Para mí, una de las razones de ser de hacerlo es generar otros mundos y abrir un espacio de libertad y resistencia. Y a la vez es un espacio en el que podemos crecer como artistas y como performers”, dice.

Público asiste a una performance en Pensión Cultural Milán. Foto: Lucia Fernandez Cordano

Tres noches y varias sedes

El festival comienza el jueves 19 de noviembre y reúne actividades que el colectivo venía haciendo por separado. Habrá tres noches de acciones en vivo, además de talleres, conversatorios, videoperformances, instalaciones y fiestas. Una de las sedes será la Pensión Cultural Milán, en Juan Carlos Gómez 1531. Las piezas fueron seleccionadas a partir de una convocatoria abierta de tema libre que reunió propuestas de la danza, el teatro, la música y las artes visuales. Al armar la grilla, el equipo recorrió las sedes para ver qué acciones podían compartir un espacio. Otras relaciones entre las piezas, dice Aristimuño, podrá encontrarlas el público a medida que avance la jornada.

El jueves 19, de 16.00 a 18.00, la Universidad Católica recibirá el conversatorio Arte de acción y espacios de legitimación, con Mariangela Giaimo, Elisa Valerio, Rulfo y Federico Arnaud, y la moderación de Lucía Fernández Cordano y Guillermo Tarasewicz. El viernes 20, de 11.30 a 13.00, en la Facultad de Humanidades se realizará Arte de acción, mujeres, Latinoamérica, con Elisa Pérez Buchelli, Jacqueline Lacasa y Teresa Trujillo, moderado por Luisina Castelli. El sábado 21, a las 12.00, se inaugurará en el Instituto Nacional de Artes Escénicas una muestra de afiches que recorre los diez años del proyecto, desde los primeros encuentros en casas de amigos hasta el festival.