Andrés Reyes edita un libro diseñado y escrito por él donde se anima a un ranking futbolero que puede traer cola

Perder un trabajo no es algo que le guste a nadie, pero cada vez que le pasa a Andrés Reyes lo compensa con un libro. Aunque no cualquier libro, sino uno en el que asume el diseño y la edición, por más que a veces no lo escriba.

En 2020, por ejemplo, perdió su trabajo en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y en Océano FM. Fue el año que comenzó la pandemia y su suegra, Marión Aguilera, ya no pudo ir al local de la herboristería que lleva su nombre.

“Ella tenía el proyecto de hacer un libro y hacía mucho tiempo que lo estábamos por encarar, entonces yo la empecé a asistir en la recopilación del material”, recuerda.

La idea no era que también se ocupara del diseño, pero fue lo que terminó sucediendo. Aprovechó la base de conocimientos que ya tenía por su trabajo: primero en el Ministerio de Desarrollo Social, luego en el MSP y, actualmente —aunque en menor medida— en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), donde su responsabilidad se centra más en redes sociales.

Marión Aguilera falleció a principios de 2022 y ese mismo año salió El libro de Marión, que ya va por su quinta edición. Tres años después, Andrés volvió a animarse al diseño, esta vez con el libro de su esposa Mariana Barquin, Plantas medicinales al alcance de tu mano.

Por ese entonces estaba haciendo Todo por la misma plata, en M24, pero en noviembre de 2025 la radio cerró y volvió a quedarse sin un trabajo como comunicador. Eso determinó que se le liberara mucho tiempo, porque preparaba gran cantidad de material para el programa.

Decidió entonces aprovechar la gimnasia de escribir mucho cada día, para encarar proyectos que hasta entonces tenía dormidos por falta de tiempo. Sacó el cálculo de que en poco tiempo podía tener terminado un libro que rondaba en su cabeza hacía bastante, esta vez escrito por él, y resolvió hacerse cargo también del diseño y la distribución. “Si en enero le hubiera planteado a una editorial sacar un libro en mayo, se me hubieran reído en la cara”, comenta sobre lo que terminó siendo Los elegidos, que verá la luz en pocos días (ver recuadro).

Lo que sigue podría ser un juego de caja “con personajes del jet set uruguayo”, que ya lleva bastante avanzado. Aclara que no es El Preguntín, que siempre estuvo en carpeta y que quizás algún día tenga también esa versión. Además le gustaría sacar una edición actualizada de El propio fútbol uruguayo, que escribió en 2012, sumando cosas como, por ejemplo, el Campeón del Siglo al ranking de estadios que incluía.

“Una cosa de ese libro que me da gracia es que imagina el partido inaugural del Mundial del 2030 con Luis Lacalle Pou como presidente, cuando ni siquiera era candidato. Y hay altas chances de que eso se pueda dar”, comenta quien ve con buenos ojos bautizar a su editorial Todo por la misma plata. “Empezó como blog, luego fue un programa de radio y ahora esta sería como una tercera etapa”, concluye.