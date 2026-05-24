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El País Cultural
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La vida de Martín Aquino, legendario matrero, contada por un periodista que vivió en su época

Carlos Pacheco recrea desde la ficción un Uruguay de mentalidades y costumbres, a comienzos del siglo XX, cuando despuntaba la modernidad

24/05/2026, 03:00
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Carlos Pacheco

Tras las huellas de Martín Aquino, de Carlos Pacheco
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Porque es una valiosa reconstrucción de las mentalidades y costumbres de los uruguayos de comienzos del siglo XX. Ficciona una investigación periodística sobre el famoso matrero que recorrió el campo del Uruguay, Martín Aquino, nacido en Tala en 1899, analfabeto, que participó de la revolución de 1904 y que eligió vivir al margen de las reglas de la vida civilizada, llevándose todo por delante con saldo de muertos y heridos. Ya entonces figura mítica en vida, el periplo narrativo busca las pistas para bajar a tierra al personaje, todavía libre, en un país cuyo mayor interés era el fútbol (Piendibene, Gradín), en un Uruguay con todas las claves despuntando hacia la modernidad. (Sudamericana)

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