El mundo de la adolescencia trans, ese lugar siempre soslayado y manejado con sobreentendidos

por José Arenas

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Hay libros que intentan explicar el amor y hay otros —incómodos— que lo desarman como a un puzzle hasta que ya no se parece a una promesa, sino a un mecanismo. Volkgeist, Amor y Capitalismo, de Guido Arditi (Buenos Aires, 1986), doctorando en filosofía, pertenece a esta estirpe.

Habla de amor pero no es romántico sino estructural. Como si el autor de El Arte de Amar, Erich Fromm, hubiese charlado con el de Amor Líquido, Zygmunt Bauman, en una sobremesa. Propone correr el eje: el amor no como emoción privada sino como resultado histórico, superestructura y hasta síntoma.

Durante siglos, el vínculo monógamo y el amor romántico funcionaron —dice— porque eran útiles, efectivos. Una ficción nietzscheana productiva que fue sostenida por mitos que operan como genes culturales, moldeando predisposiciones. Amar, en ese sentido, nunca fue del todo libre. Pero algo se resquebraja. La mundialización de la economía, la lógica del mercado, y la progresiva retirada del Estado y la fábrica como organizadores del mundo, dejan al individuo en una intemperie globalizada. La del amor on demand. Ya no hay linaje que ordene, ni comunidad que contenga. Hay elección. Y consumo.

El trabajador —reemplazable, transitorio, descartable— aprende rápido: todo puede ser sustituido, incluso el otro, o uno mismo. En ese escenario, el amor es refugio y prótesis. Una forma de identidad en medio del anonimato, una comunidad mínima frente al aislamiento que el sistema produce.

Arditi es incisivo cuando señala la paradoja: cuanto más se exacerban las lógicas del sistema —la necesidad de ser elegido “por lo que uno es”—más evidente se vuelve su agotamiento; el exceso revela la trampa.

Hay además una burocracia del amor, un entramado de reglas que tiende a borrar la singularidad. Inventarios de emociones, vínculos gestionados como bienes.

No es la desaparición del amor sino su mutación; ya no promete eternidad sino intensidad.

VOLKGEIST, AMOR Y CAPITALISMO, de Guido Arditi. Edición independiente, 2022. Buenos Aires, 128 págs. Disponible en Amazon y otras plataformas en ebook.