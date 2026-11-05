YoPrefieroAgua dijo presente en un flashmob multitudinario

Con más de 70 bailarines de todas las edades, una banda de rock y cientos de clientes que se sumaron a corear, el movimiento que hace bien se juntó una vez más. Esta vez, en un hecho sorpresivo, que irrumpió con canto y baile, transformando un viernes más del Punta Carretas Shopping, en una verdadera fiesta que celebra las decisiones que te hacen bien, como preferir agua en tu día a día.