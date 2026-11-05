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El País Bienestar
INN CONTENT PARA SALUS

#YoPrefieroAgua dijo presente en un flashmob multitudinario

Mirá el flashmob multitudinario del movimiento #YoPrefieroAgua de Salus, que realizaron en Punta Carretas Shopping

05/11/2026, 04:00
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Con más de 70 bailarines de todas las edades, una banda de rock y cientos de clientes que se sumaron a corear, el movimiento que hace bien se juntó una vez más. Esta vez, en un hecho sorpresivo, que irrumpió con canto y baile, transformando un viernes más del Punta Carretas Shopping, en una verdadera fiesta que celebra las decisiones que te hacen bien, como preferir agua en tu día a día.

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