Veterinario Carlos Gutiérrez: "El 13 % de los gatos sufre de ansiedad por separación, pero el resto se relaja"

El gato es una de las mascotas más comunes para el hogar, y popularmente se los considera animales más independientes que los perros. Sin embargo, el gran temor de muchos dueños radica en la posible ansiedad por separación que puedan sufrir los felinos al ver que el humano con el que conviven se va de la casa por varias horas o incluso días.

El veterinario español Carlos Gutiérrez ofreció en su canal de YouTube varias explicaciones acerca de qué sienten los gatos cuando se quedan solos en la casa, y señala que en la mayoría de los casos esto no representa un problema para el animal.

La mayoría de los gatos no sufre en soledad

Gutiérrez aseguró que solo una minoría de los gatos sufre cuando su dueño los deja solos en la casa. "Una vez que tú has salido de tu casa, yo creo que ellos no piensan dónde vas o qué está haciendo", explicó el veterinario: "Simplemente, ese ratito, ellos se quedan solos en casa y lo tienen para relajarse".

De acuerdo con su hipótesis, los gatos se quedan tranquilos porque están en un entorno seguro y controlado, y por lo general, no se estresan.

Según él, solo el 13 % de los gatos sufre ansiedad por separación cuando no tienen a nadie que los acompañe en el hogar.

¿Qué hacen los gatos cuando se quedan solos en casa?

En cambio, el experto en animales explica que la mayor parte de los gatos se dedica a descansar cuando su dueño los deja solos. "Está demostrado que nuestros gatos, cuando no nos tienen cerca, la mayor parte de su día la dedican a dormitar y a dormir", según Gutiérrez, agregando que en algunos casos, los felinos pasan su tiempo en zonas que les recuerdan a los humanos con los que conviven por sentir su olor.

Gato descansando. Foto: Unsplash.

Este planteamiento sostiene que, en esos momentos en los que el dueño no está en casa, los gatos disminuyen mucho su nivel de actividad, como si reservaran energías para cuando su persona de confianza regresa al hogar para estar con ellos. Según él, eso refuerza la teoría de que se sienten seguros en casa y tranquilos de saber que su dueño volverá.

Gutiérrez afirma que esto se puede comprobar fácilmente, dejando una cámara encendida para registrar qué hace el gato en la casa mientras está solo.

Pero no todo es dormir, ya que, cuando se quedan en soledad por un tiempo prolongado, los gatunos también se dedican a hacer sus actividades cotidianas, como alimentándose, mirar por las ventanas o usando el arenero.

¿Qué piensan los gatos que hace su dueño cuando se va?

El veterinario también elaboró una serie de teorías acerca de lo que pasa por la mente de estas mascotas al ver que su persona favorita sale del hogar por un rato largo. Basándose en datos científicos, indicó que una de las suposiciones más probables es que piensan que la persona sale a cazar alimentos, porque esos es lo que ellos hacen cuando están en su estado natural.

Otra de las presunciones es que el gato piensa que su dueño está defendiendo su territorio, algo que también se basa en la conducta de los felinos, ya que pasan mucho tiempo de su día a día paseándose por el terreno bajo su "dominio", expulsando a otros gatos y animales que se acercan.

Gato en la ventana. Freepik

De hecho, Gutiérrez asegura que cuando el gato mira por la ventana, es eso precisamente lo que está haciendo: asegurándose de que todo esté en orden y no se aproxime ningún invasor.