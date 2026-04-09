Tu almohada te puede estar dando una alerta temprana sobre la posibilidad de desarrollar el Mal de Alzheimer

Un estudio liderado por el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) ha identificado que la dificultad para recordar sueños podría estar vinculada a cambios cerebrales tempranos asociados al Alzheimer, tras analizar datos de 1.049 personas mayores sin deterioro cognitivo del Proyecto Vallecas.

La investigación, desarrollada con la participación de la Fundación Reina Sofía, examinó a adultos mayores cognitivamente sanos. Los resultados indican que quienes presentan problemas para recordar sueños muestran con mayor frecuencia biomarcadores del Alzheimer.

Entre estos indicadores destacan los niveles elevados de proteína tau en sangre y la presencia del gen APOE e4, considerado el principal factor de riesgo genético del Alzheimer.

Los investigadores subrayaron que esta relación se mantiene independientemente del rendimiento en pruebas de memoria, lo que refuerza su potencial como señal temprana de Alzheimer.

¿Recordás lo que soñaste cuando te despertás? Foto: Jason K. Chu/ International Gemini Observato

Seguimiento longitudinal y riesgo de deterioro cognitivo

El análisis también reveló que las personas con dificultad para recordar sueños al inicio del estudio experimentaron un deterioro cognitivo más acelerado y una mayor probabilidad de desarrollar demencia durante el seguimiento.

El Proyecto Vallecas ha realizado un seguimiento longitudinal de más de diez años a una cohorte de adultos mayores sin signos iniciales de deterioro, incluyendo evaluaciones cognitivas, análisis de sangre y estudios mediante resonancia magnética.

El objetivo principal de esta investigación ha sido identificar señales tempranas del Alzheimer que permitan mejorar su detección precoz.

Alteraciones en la red neuronal por defecto

Lesión cerebral. Foto. Commons.

Los expertos plantean que esta asociación podría explicarse por cambios en la red neuronal por defecto, un sistema cerebral implicado en la generación de sueños y que se ve afectado en las primeras fases del Alzheimer.

En este contexto, la dificultad para recordar sueños no estaría relacionada con fallos en la memoria, sino con alteraciones en el contenido onírico, lo que representaría un indicador aún más precoz de la enfermedad.

El director científico de CIEN y autor principal del estudio, Pascual Sánchez-Juan, señaló que este hallazgo no constituye un criterio diagnóstico, pero sí una pista relevante para la detección temprana del Alzheimer, un campo considerado clave en la investigación actual.