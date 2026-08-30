¿Su perro sacude mucho la cabeza? Estas señales pueden advertir un problema en los oídos

Los perros pueden manifestar que algo no anda bien a través de cambios en su comportamiento. Por eso, cuando una mascota comienza a sacudir la cabeza o a rascarse las orejas con mayor frecuencia de lo habitual, conviene prestar atención: puede tratarse de una infección, una alergia, una lesión o incluso de una afección neurológica.

Uno de los problemas más frecuentes es la otitis, una enfermedad que puede afectar el conducto auditivo. Si no se trata a tiempo, puede llegar a provocar pérdida de la audición. Aunque sus causas son diversas, existen algunas señales que pueden ayudar a identificar que el animal necesita atención veterinaria.

Las señales que no conviene pasar por alto

Entre los principales síntomas de la otitis se encuentran las sacudidas constantes de la cabeza, la comezón, el dolor, el mal olor, el enrojecimiento, la inflamación y la presencia de secreción, de acuerdo con el Manual Veterinario de Merck.

También es importante observar determinados cambios en el comportamiento de la mascota. Algunas señales de alerta son:



Se rasca de manera constante una o ambas orejas.

Sacude repetidamente la cabeza.

Se frota las orejas contra el piso o los muebles.

Manifiesta dolor cuando alguien intenta tocarle la oreja.

Presenta enrojecimiento o inflamación.

Tiene lesiones provocadas por el rascado.

La Universidad de Cornell también señala que la comezón frecuente, el dolor, la inclinación de la cabeza, el enrojecimiento y la pérdida de pelo alrededor de las orejas son indicadores que requieren atención veterinaria.

Perro con la cabeza levemente inclinada. Foto: Freepik.

No siempre se trata de una infección

Rascarse las orejas no significa necesariamente que el perro tenga una infección grave. Según la Universidad de Cornell, las alergias, los parásitos y los cuerpos extraños también pueden provocar picazón.

Las alergias, además, pueden manifestarse mediante picazón en la piel, pérdida de pelo, infecciones recurrentes en la piel y los oídos, mordisqueo de las patas y frotamiento de la cara.

Hombre con un perro Freepik

Por este motivo, ante la aparición de estos comportamientos, lo indicado es llevar al animal al veterinario. El especialista podrá determinar cuál es el origen de la afección y establecer el tratamiento adecuado, además de ayudar a evitar que el problema vuelva a presentarse.

El Manual Veterinario de Merck también desaconseja recurrir a remedios caseros sin indicación veterinaria, ya que podrían empeorar la situación.

En base a El Tiempo /GDA