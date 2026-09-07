Street Basket Libertad cumple 15 años: del básquet en los barrios a un proyecto de inclusión sin fronteras

El básquetbol fue la puerta de entrada, pero con el tiempo se convirtió en mucho más. Hace 15 años, el profesor de Educación Física Rubén Suárez decidió llevar este deporte a los barrios de la ciudad de Libertad, en un momento en que había pocas posibilidades de practicarlo y en el que él sentía la necesidad de devolverle a la sociedad lo que la Universidad de la República le dio con su formación. Así nació Street Basket Libertad, una iniciativa que comenzó cortando calles, trasladando tableros y convocando a niños y adolescentes, y que hoy se transformó en un proyecto deportivo, social e inclusivo con vínculos dentro y fuera de Uruguay.

Para celebrar este recorrido se realizará Expo Baskin, una propuesta abierta y gratuita que reunirá deporte, inclusión, arte y cultura.

De la calle al exterior

Suárez recuerda que la idea original era sencilla: armar un circuito de básquetbol por los barrios. Los tableros eran construidos en conjunto con alumnos de UTU y el trabajo tenía desde el comienzo una característica que después sería una de las señas de identidad del proyecto: la articulación entre instituciones y la comunidad.

El proyecto también encontró un nuevo camino a partir del vínculo de Suárez con la Escuela Especial 107. Allí apareció la necesidad de generar espacios de participación social y deportiva para alumnos y exalumnos con discapacidad. “Los más constantes eran precisamente los que no tenían otra oportunidad”, resume Suárez.

Lo que comenzó como una propuesta comunitaria fue adquiriendo, casi naturalmente, un perfil inclusivo.

En 2011 conformaron un grupo orientado a la competencia y en 2013 llegaron las primeras participaciones en Olimpiadas Especiales. Dos años después, Suárez fue convocado como entrenador de la delegación nacional que viajó a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Los Ángeles. Más adelante llegaron otras experiencias internacionales, entre ellas Juegos Panamericanos de Panamá y Juegos Mundiales. Así, Street Basket pasó de las jornadas abiertas a construir un plantel estable y competitivo, sin abandonar su dimensión recreativa y comunitaria.

Street Basket Libertad celebra 15 años

Todos juegan

Actualmente unas 15 personas integran de forma estable el plantel, que entrena cada sábado. La convocatoria es abierta y para participar no es preciso tener discapacidad.

Hay jugadores con síndrome de Down, discapacidades intelectuales y en silla de ruedas, pero también deportistas sin discapacidad que comparten la cancha. Es justamente esa convivencia la que define el concepto de deporte unificado que sostiene el proyecto.

La propuesta trascendió las fronteras de Libertad: el grupo recibe participantes de San José de Mayo, Ciudad del Plata y Ciudad de la Costa.

El proyecto construyó además una red con otras iniciativas de básquetbol inclusivo de Uruguay, entre ellas grupos de Montevideo y proyectos de clubes que comenzaron a incorporar propuestas similares. “Somos una red, no estamos solos”, destaca Suárez.

Street Basket Libertad celebra 15 años

Expo Baskin

La celebración de los 15 años tendrá como centro a Expo Baskin, que comenzará el viernes 11 con una mesa redonda en el edificio de UTU, destinada a intercambiar experiencias sobre deporte e inclusión. Participarán referentes de proyectos de Argentina y Brasil, además de integrantes de iniciativas uruguayas.

La actividad esta dirigida a docentes, estudiantes, familiares y personas vinculadas a la discapacidad, pero abierta al público y gratuita.

El sábado 12, el básquetbol tomará el entorno del gimnasio San Isidro (en la intersección de las calles San José y Clauzolles) con actividades de básquet inclusivo y 3x3. La jornada sumará propuestas artísticas y culturales: habrá música, expresiones vinculadas al hip hop y el rap, intervenciones y presentaciones folclóricas.

También habrá una muestra de boccia, disciplina que algunos integrantes del Street Basket comenzaron a practicar en paralelo en la Plaza de Deportes de la ciudad. La propuesta busca, de esa forma, ampliar las posibilidades deportivas y de participación.

La elección del formato tampoco es casual. Para Suárez, el deporte puede ser un punto de encuentro capaz de conectar inclusión, salud, educación, cultura y comunidad.

Street Basket Libertad cumple 15 años

Un proyecto de vida

En estos 15 años hubo reconocimientos que ayudaron a que la iniciativa creciera. Street Basket fue seleccionado entre cientos de propuestas para la primer edición del premio Destacados, lo que aumentó su visibilidad. Luego llegó una participación en el programa Trato Hecho, que tuvo un impacto concreto: a partir de esa experiencia, un empresario donó una camioneta para facilitar los traslados de los deportistas.

Hoy, uno de los próximos objetivos es formalizar el proyecto como una ONG. La iniciativa ya dispone de un predio para desarrollar actividades, pero sus responsables entienden que contar con una estructura institucional permitirá acceder a nuevos apoyos y avanzar en la infraestructura necesaria. Mientras tanto, el mayor patrimonio sigue estando en las personas que pasaron por el proyecto.

Suárez habla de viajes, competencias, amistades, familias que crecieron y jóvenes que con los años se convirtieron en adultos y, en algunos casos, en padres. También habla de sus propios hijos, que crecieron dentro de Street Basket. Por eso, cuando mira hacia atrás, no define estos 15 años solamente como la historia de un equipo de básquetbol sino como un proyecto de vida.

Y la invitación para Expo Baskin resume el espíritu que lo sostiene: cualquiera puede acercarse, ya sea para jugar, colaborar, conocer o simplemente compartir. Porque en Street Basket Libertad la inclusión no termina cuando termina el partido.