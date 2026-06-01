Semana de la Fertilidad en Uruguay: charlas abiertas y foco en reproducción humana

La Semana de la Fertilidad, impulsada por la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana (SURH), se consolidó como una de las principales iniciativas de concientización, formación y acceso a la información sobre reproducción humana en Uruguay.

A través de un enfoque integral, la propuesta reúne acciones dirigidas tanto a la comunidad como a profesionales de la salud, con el objetivo de promover el acceso a información confiable, fomentar la consulta oportuna, actualizar conocimientos médicos y ampliar el abordaje de la fertilidad desde una perspectiva inclusiva e interdisciplinaria.

En ese sentido, la Semana de la Fertilidad es una herramienta de trabajo para el sistema de salud, orientada a fortalecer el acceso a la información y la sensibilización en reproducción humana.

Actividades abiertas

La propuesta incluye encuentros abiertos pensados para toda persona interesada en la fertilidad y la salud reproductiva: quienes buscan un embarazo, desean preservar su fertilidad, transitan tratamientos o acompañan a alguien en ese camino.

A lo largo de tres encuentros virtuales, profesionales y referentes invitados abordarán distintas temáticas vinculadas a las nuevas configuraciones familiares, la endometriosis y el factor masculino, generando espacios de intercambio, escucha e información en un lenguaje claro, cercano y accesible.

Desde la organización destacan que se trata de un espacio cálido y libre de tecnicismos, pensado para acercarse con dudas, escuchar experiencias y acceder a información confiable de la mano de especialistas y protagonistas.

El cronograma de actividades incluye:

- Lunes 1º de junio, 19 horas: familias monoparentales, nuevas configuraciones familiares y reproducción.

- Miércoles 3 de junio, 19 horas: endometriosis, fertilidad, diagnóstico y nueva ley.

- Viernes 5 de junio, 19 horas: factor masculino, mitos y realidades.

Óvulo y espermatozoides. Foto: Freepik.

El mes de la fertilidad

Cada 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad y durante todo el mes se conmemora el cuidado de la fertilidad con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas reproductivos que se presentan cada vez con más frecuencia en la población, además de identificar el momento indicado para consultar a un especialista.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la falta de capacidad reproductiva es una enfermedad crónica que puede darse tanto en hombres como en mujeres y cuyas causas son diversas.

Diálogos fértiles

Otra de las propuestas impulsadas por SURH es “Diálogos Fértiles”, una serie de encuentros audiovisuales en la que figuras reconocidas de distintos ámbitos comparten sus experiencias vinculadas a la fertilidad junto a expertos que participan de conversaciones abiertas sobre los diferentes procesos involucrados.

Entre los capítulos disponibles se encuentran: fecundación in vitro, con Danna Liberman; preservación de óvulos, con Natalie Yoffe; todo sobre el esperma, con José María Montes; donación de óvulos, con María Noel Riccetto; fertilidad y diversidad, con Samanta Navarro y Victoria Bugallo. Todos los capítulos están disponibles en el canal de YouTube de SURH.

Mujer embarazada. Foto: Freepik.

Reproducción humana

La Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana es una asociación sin fines de lucro que funciona como sociedad anexa de la Sociedad de Ginecología del Uruguay y como sociedad civil independiente desde el 15 de diciembre de 2017.

La institución cuenta con una comisión directiva que se renueva cada dos años mediante elecciones de sus socios y está integrada por profesionales dedicados a la medicina reproductiva.

Entre sus objetivos se encuentra divulgar y desarrollar actividades científicas que aporten al conocimiento y tratamiento de la reproducción humana.