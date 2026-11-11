¿Qué es la psicoprofilaxis y cómo podemos cuidar la salud mental de nuestros hijos antes y después de una cirugía?

Una cirugía o un procedimiento médico invasivo no solo representa un desafío físico para un niño, sino también un desafío emocional. La manera en que transite esa experiencia puede influir en su recuperación. La evidencia científica muestra que preparar a los pacientes mediante información clara, comprensible y adaptada a sus necesidades ayuda a reducir la ansiedad y malestar antes, durante y después de una intervención médica. A esta preparación se la conoce como psicoprofilaxis.

Para un niño, enfrentarse a algo desconocido puede resultar muy difícil, y en el caso de una cirugía, muchas veces la incertidumbre también alcanza a su familia y a sus cuidadores. Eso puede afectar negativamente el acompañamiento, generando aún más estrés.

La preocupación es real: ¿qué decir, cuánto contar y qué callar? ¿Cuánto dolerá? ¿Cuándo calmará? ¿Podré acompañar a mi hijo o estará solo? Estas son preguntas que cualquier familia puede hacerse ante a un problema de salud de un hijo, y que sí tienen respuesta. Es importante saberlo y contar con espacios y herramientas que permitan despejar esas dudas y conocer de antemano qué va a suceder.

Mediante videos, juegos, o imágenes —entre otras técnicas— los niños pueden conocer cómo será una punción, una curación, o una cirugía, utilizando un lenguaje adecuado que les permita afrontar ese momento con mayor seguridad y menos nerviosismo. A su vez, las familias pueden reforzar los conocimientos adquiridos durante los días previos a la intervención, afrontando proactivamente el proceso.

Quirófano. Foto: Pixabay



La información anticipada, adaptada y apropiada para la edad no solo reduce la ansiedad de los niños, sino también la de sus padres. Además, mejora sus conocimientos y su satisfacción después del alta. La psicoprofilaxis y el uso de estrategias adecuadas de distracción durante los procedimientos se han asociado con una menor angustia e incluso con menor dolor posoperatorio.

En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública cuenta con guías que refuerzan el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir información sobre los procedimientos médicos en términos adecuados para su edad. Además, la psicoprofilaxis quirúrgica es un servicio disponible en cualquier prestador de salud, aunque actualmente, por distintos motivos, su alcance es limitado.

Padres e hija. Foto: Freepik.

Es importante que todas las familias sepan que pueden contar con esta herramienta, que tan útil y valiosa resulta en momentos de gran vulnerabilidad. Preparar a nuestros hijos para una cirugía también es una forma de cuidarlos.