Qué es la inflamación silenciosa y cuáles son los síntomas que permiten identificarla

La inflamación dejó de ser un concepto exclusivamente médico para convertirse en uno de los temas centrales de conversación sobre salud, bienestar y estética, tanto en las consultas como en las redes sociales. Lejos de tratarse de una moda, los especialistas coinciden en que este creciente interés responde a una realidad clínica: el aumento de las enfermedades relacionadas con procesos de inflamación crónica de bajo grado.

Considerada un importante indicador del estado general del organismo, la inflamación tiene dos caras. Por sí sola no representa un problema, sino que constituye un mecanismo de defensa esencial del cuerpo.

"La inflamación puede presentarse de dos formas. La inflamación aguda o sintomática es la respuesta normal del sistema inmunitario frente a una lesión o una infección y se manifiesta mediante signos como dolor, calor, enrojecimiento o hinchazón", explican desde la Clínica Ityos, especializada en medicina integral.

Sin embargo, existe una variante mucho más difícil de detectar. "La inflamación crónica de bajo grado, también conocida como inflamación silenciosa, consiste en una activación persistente y de baja intensidad del sistema inmunitario que no provoca síntomas evidentes".

Los síntomas de esta condición suelen pasar inadvertidos o considerarse normales. El cansancio crónico, el estreñimiento, la distensión abdominal, así como alteraciones en la función tiroidea y el metabolismo, pueden ser señales de alerta. Precisamente esta forma de inflamación es la que más preocupa a los especialistas por su estrecha relación con las enfermedades crónicas.

El creciente interés no responde únicamente a una mayor conciencia sobre el tema. "Existen datos que muestran que los factores que favorecen la inflamación crónica son hoy mucho más frecuentes", señalan desde la clínica.

Imagen: Grok.

El panorama es claro: en Europa, más del 59 % de los adultos presenta sobrepeso u obesidad, y el exceso de grasa visceral constituye una de las principales fuentes de inflamación metabólica. A esto se suma que la diabetes tipo 2 se ha multiplicado en las últimas décadas y que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte.

Las principales causas de la inflamación crónica

La inflamación crónica rara vez tiene un único origen. En la mayoría de los casos surge por la combinación de distintos factores.

"Este tipo de inflamación se relaciona principalmente con el exceso de grasa visceral, las dietas hipercalóricas, el consumo habitual de alimentos ultraprocesados, el sedentarismo, el estrés crónico y las alteraciones del sueño", explican los especialistas.

Foto: Freepik.

A estos factores físicos se suma una dimensión cada vez más considerada por la medicina moderna: el estrés emocional.

"No podemos olvidarnos del estrés emocional, ya que constituye una de las causas que favorecen alteraciones patológicas de la salud", señalan desde Ityos.

En este sentido, algunos profesionales proponen ampliar el enfoque tradicional incorporando aspectos relacionados con la salud mental y emocional. "La ciencia y la medicina actuales deben recuperar algunos conceptos de la medicina antroposófica, añadiendo a la dimensión física de la persona sus aspectos mentales e incluso espirituales".

Cómo detectar la inflamación silenciosa

La inflamación aguda suele identificarse fácilmente por síntomas como dolor, hinchazón, calor, enrojecimiento o pérdida de función en la zona afectada.

En cambio, la inflamación silenciosa requiere estudios específicos. "Generalmente solo puede detectarse mediante análisis de sangre que incluyen biomarcadores como la proteína C reactiva ultrasensible, las interleucinas y otros marcadores inflamatorios".

También existen determinados perfiles de riesgo que aumentan la sospecha clínica. Entre ellos se encuentran la obesidad, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2.

Cómo identificar qué está provocando la inflamación

Determinar el origen de la inflamación crónica no siempre resulta sencillo. Puede deberse al estrés, una alimentación poco saludable, la falta de descanso o una combinación de estos factores.

"Identificar qué está generando inflamación requiere combinar la evaluación clínica, los análisis y la revisión de los hábitos de vida".

Para ello, los médicos analizan distintos marcadores en sangre y evalúan aspectos cotidianos como la alimentación, el ejercicio físico, el sueño y el estado emocional.

Cada vez más especialistas también incorporan la evaluación de la salud emocional y espiritual, considerando el impacto que estos aspectos pueden tener sobre distintos parámetros médicos.

Hábitos para reducir la inflamación

Plato de comida saludable. Foto: Freepik.

Antes de recurrir a tratamientos específicos, los expertos recomiendan comenzar con cambios sostenidos en el estilo de vida.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Priorizar una alimentación basada en alimentos frescos y poco procesados.

basada en y poco procesados. Reducir el consumo de azúcares , alcohol y ultraprocesados .

, y . Mantener una rutina de actividad física .

. Dormir entre 7 y 8 horas por noche.

por noche. Aprender estrategias para controlar el estrés .

. Llevar un registro de los síntomas para identificar posibles desencadenantes.

Si las molestias persisten o no se logra identificar la causa, los especialistas aconsejan consultar al médico para realizar análisis de sangre y una evaluación más completa. En algunos casos, un profesional especializado en medicina funcional o medicina integral puede ofrecer un abordaje más amplio, considerando los aspectos físicos, emocionales y los hábitos cotidianos.

Cuando existe una enfermedad asociada, el tratamiento médico resulta fundamental. Además, mantener bajo control factores como la glucosa y el colesterol también contribuye a disminuir la inflamación sistémica.

Un enfoque integral para combatir la inflamación

En centros especializados como Clínica Ityos, el tratamiento de la inflamación crónica combina modificaciones en el estilo de vida, estrategias nutricionales, suplementación personalizada e intervenciones médicas adaptadas a cada paciente.

Según los especialistas, las primeras mejoras suelen observarse durante las primeras semanas o meses, especialmente en aspectos como el aumento de la energía, una mejor calidad del sueño, una digestión más eficiente y una mayor sensación de bienestar.

También pueden apreciarse beneficios como una menor caída del cabello, uñas más fuertes, una piel más luminosa y una mayor facilidad para bajar de peso, ya que la inflamación silenciosa puede dificultar el descenso de peso incluso en personas que realizan ejercicio regularmente.

En la actualidad, la inflamación se considera un indicador clave que conecta múltiples áreas de la medicina. Comprender sus mecanismos no solo ayuda a explicar el desarrollo de diversas enfermedades crónicas, sino también a prevenirlas mediante un enfoque que integra alimentación, actividad física, biología celular, salud emocional y hábitos de vida.

(En base a El Tiempo - GDA)

