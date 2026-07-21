¿Qué es el síndrome del corazón feliz? La ciencia explica cómo una emoción intensa puede impactar en el corazón

¿Es posible morir de felicidad? Aunque parezca una expresión figurada, la ciencia indica que, en casos excepcionales, una emoción positiva muy intensa puede desencadenar un problema cardíaco. Un reciente informe de caso, publicado este mes, describe la historia de una mujer de 65 años que desarrolló el llamado síndrome del corazón feliz tras asistir a la boda de uno de sus hijos.

Esta afección es un subtipo poco frecuente del síndrome de Takotsubo, también conocido como miocardiopatía de Takotsubo, y se diferencia del popular síndrome del corazón roto porque es provocada por emociones positivas de gran intensidad, en lugar de situaciones de estrés o tristeza extrema.

Mujer con los brazos abiertos bajo el sol. Foto: Freepik.

“Ambas condiciones implican la activación del sistema nervioso simpático y un aumento de catecolaminas, pero las respuestas neurohormonales pueden diferir dependiendo de la valencia emocional”, explicaron los autores del estudio.

La investigación, publicada en la revista científica Oxford Medical Case Reports, señala que la paciente acudió al servicio de urgencias tras presentar dolor en el pecho y falta de aire. Meses antes se había sometido a estudios cardiológicos, cuyos resultados habían sido completamente normales.

Foto: Commons.

Sin embargo, al repetir los exámenes, los médicos detectaron alteraciones compatibles con el síndrome del corazón feliz, una condición en la que el corazón reacciona de manera inusual ante una felicidad extrema. Además, la mujer tenía antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2 y colesterol alto, factores que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Tras completar la evaluación, el equipo confirmó el diagnóstico de síndrome de Takotsubo, una enfermedad que suele ser reversible si se identifica a tiempo, aunque en sus formas más graves puede provocar complicaciones potencialmente mortales. Gracias al diagnóstico precoz y al tratamiento oportuno, la paciente evolucionó favorablemente y continúa con buena salud.

“Ella está ansiosa por presenciar los momentos más felices de sus otros hijos en los próximos años”, escribieron los investigadores.

Síntomas del síndrome de Takotsubo

Los principales síntomas del síndrome de Takotsubo incluyen:



Dolor en el pecho .

. Falta de aire .

. Cansancio extremo .

. Sudoración abundante .

. Angina .

. Arritmia .

. Desmayos .

. Hipotensión.

(En base a O Globo, GDA)