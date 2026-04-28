¿Por qué los perros inclinan la cabeza cuando les hablan? Esto dice la ciencia sobre este gesto

Durante años, la imagen del perro que inclina la cabeza al escuchar a su dueño fue interpretada como una señal de desconcierto. Sin embargo, la ciencia empezó a darle otro significado a este gesto tan característico: lejos de la confusión, estaría vinculado a la atención y al procesamiento de la información.

Un estudio realizado en 2021 por la Universidad de Budapest y publicado en la revista Animal Cognition analizó este comportamiento en profundidad y encontró que se trata de una respuesta asociada a la concentración. Es decir, cuando un perro ladea la cabeza, no está “perdido”, sino intentando entender mejor lo que está pasando.

Un gesto ligado a la atención

La investigación se llevó a cabo con 40 perros de distintas razas, sometidos a pruebas diseñadas para evaluar su memoria y capacidad de reconocimiento. Durante los ensayos, sus cuidadores les presentaban diferentes juguetes mientras repetían sus nombres.

Luego, se analizaba si los animales podían identificar cada objeto. En ese contexto, los investigadores observaron que muchos perros inclinaban la cabeza justo en el momento en que escuchaban la orden.

Según los resultados, este gesto aparece cuando el animal está reteniendo información y tratando de interpretar lo que se le dice. Es decir, funciona como una especie de “foco mental” que acompaña el proceso de comprensión.

Perro lame a su dueño. Foto: Freepik.

Diferencias entre razas

El estudio también detectó variaciones claras según la raza. Los Border Collie, por ejemplo, mostraron una frecuencia mucho mayor en este comportamiento: inclinaron la cabeza en el 43% de los casos al recibir una instrucción.

En cambio, en otras razas, el gesto apareció solo en un 2% de las situaciones analizadas. Para los investigadores, esta diferencia podría estar vinculada a distintos niveles de habilidades cognitivas y de conexión con los humanos.

En ese sentido, inclinar la cabeza no sería solo un gesto simpático, sino también un indicador de la capacidad del perro para identificar estímulos relevantes y procesar información verbal.

Foto: Rawpixel.

Una nueva forma de entenderlos

Este tipo de hallazgos cambia la forma en que se interpretan conductas cotidianas. Lo que antes se atribuía a la confusión hoy se entiende como una señal de aprendizaje activo.

Los perros no solo reaccionan a sonidos o palabras aisladas: desarrollan procesos mentales que les permiten interpretar el lenguaje humano en contexto. Y en ese camino, pequeños gestos como inclinar la cabeza pueden ser una pista de que están prestando atención.

La investigación concluye que aquellos perros que presentan este comportamiento con mayor frecuencia tienden a mostrar mejores resultados a la hora de aprender nombres y ejecutar órdenes más complejas.

Entender estas señales no solo ayuda a conocer mejor a las mascotas, sino también a mejorar la forma en que nos comunicamos con ellas en la vida diaria.

En base a El Tiempo/GDA