¿Por qué los gatos se acuestan sobre el teclado de la computadora? La explicación de especialistas

Quienes conviven con un gato y trabajan o estudian frente a una computadora seguramente conocen la escena: apenas comienza la jornada, el felino se instala sobre el teclado e interrumpe cualquier intento de concentración. Aunque para muchos se trata de una simple travesura, los veterinarios aseguran que este comportamiento tiene una explicación.

Los especialistas coinciden en que, si bien el calor que desprenden las computadoras resulta atractivo para los gatos, la principal motivación es otra: buscan llamar la atención de la persona con la que conviven y fortalecer el vínculo.

Una forma de recuperar la atención

La veterinaria Alice Barker explica que muchos gatos aprenden rápidamente que acostarse sobre el teclado genera una respuesta inmediata. Cuando el dueño intenta moverlos, les habla o los acaricia, el animal recibe la interacción que estaba buscando.

Con el tiempo, esa respuesta refuerza la conducta y aumenta las probabilidades de que el gato vuelva a repetirla cada vez que la computadora se convierte en el centro de atención de la persona.

A esto se suma que los felinos son grandes observadores de las rutinas del hogar. La veterinaria Holly Anne Hills señala que identifican con facilidad aquellos objetos que concentran el interés de sus dueños. Por eso, el teclado termina siendo un lugar estratégico para volver a captar su atención.

Foto: Commons.

El calor también influye

Además del componente social, las computadoras portátiles ofrecen una superficie tibia que resulta especialmente confortable para los gatos. Descansar sobre un equipo que emite calor les permite conservar mejor su temperatura corporal y permanecer cómodos mientras acompañan a sus dueños.

Por esa combinación de comodidad y cercanía, el teclado suele convertirse en uno de sus lugares favoritos durante las horas de trabajo o estudio.

Qué hacer para evitar esta conducta

Los especialistas desaconsejan retar o castigar al gato cuando se sube al teclado. La experta en comportamiento animal Jill Goldman advierte que este tipo de respuestas puede resultar contraproducente, ya que el animal no intenta desafiar a la persona, sino acercarse a ella.

En cambio, recomiendan ofrecer una alternativa cercana al escritorio, como una cama, una manta o un almohadón donde el gato pueda descansar sin interferir con la computadora.

Gato descansa sobre la cama. Foto: Unplash.

También aconsejan dedicar unos minutos al juego antes de comenzar la jornada y poner a su disposición juguetes interactivos para mantenerlo entretenido y reducir el aburrimiento.

Cuando el gato elija el espacio preparado para él, reforzar esa conducta con caricias o alguna golosina puede ayudar a que lo adopte como su lugar habitual de descanso mientras acompaña a su dueño.

En base a El Tiempo/GDA