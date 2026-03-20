Por qué los gatos caen de pie: el misterio científico que explica cómo desafían la caída libre

Durante siglos, la pregunta sobre por qué los gatos caen de pie intrigó tanto a curiosos como a científicos. Lejos de tratarse de un “truco” que desafía la física, investigaciones recientes muestran que este fenómeno responde a una combinación precisa de biomecánica felina y control del movimiento en el aire.

La clave está en cómo estos animales logran reorganizar su cuerpo durante la caída libre, incluso sin un punto de apoyo visible.

Un enigma que viene de lejos

El comportamiento de los gatos al caer empezó a estudiarse con rigor en el siglo XIX. El fisiólogo Étienne-Jules Marey fue uno de los primeros en documentarlo en 1894 mediante cámaras de alta velocidad. Sus registros mostraron algo desconcertante: el animal comenzaba la caída sin rotación y, aun así, lograba girar antes de tocar el suelo.

Décadas más tarde, la ciencia logró explicar este fenómeno sin romper las leyes físicas. En 1969, distintos investigadores demostraron que el movimiento respeta el principio de conservación del momento angular, ya que el gato rota distintas partes de su cuerpo en direcciones opuestas. Así, consigue cambiar su orientación sin necesidad de impulso externo, resolviendo el histórico enigma del giro en el aire.

Gato. Foto: Needpix.

La clave está en la columna vertebral

Un estudio reciente realizado en China puso el foco en la columna vertebral felina para entender mejor este mecanismo. El equipo, liderado por Yasuo Higurashi, analizó la estructura de cinco gatos, observando cómo responden sus distintas regiones a la torsión y al movimiento.

Los resultados mostraron diferencias claras: la zona torácica —ubicada en la parte superior del cuerpo— es mucho más flexible que la lumbar. Esta mayor flexibilidad torácica permite que la parte delantera del gato gire con mayor libertad, mientras que la posterior, más rígida, actúa como contrapeso. Además, se identificó una “zona neutra” donde el giro ocurre casi sin resistencia, clave para iniciar el movimiento.

Un movimiento en dos tiempos

Para comprobar cómo funciona este mecanismo en la práctica, los científicos observaron a gatos vivos en caídas controladas desde baja altura. Las grabaciones en alta velocidad permitieron identificar que el giro no es simultáneo, sino que ocurre en dos etapas bien definidas.

Primero rota la parte delantera del cuerpo —cabeza, hombros y patas delanteras— y, milisegundos después, lo hace la parte trasera. Este desfase, de apenas unas décimas de segundo, es suficiente para completar la reorientación corporal antes del impacto. La diferencia de peso entre ambas mitades también juega su papel, facilitando el equilibrio durante el movimiento.

Gato en la ventana Freepik

Ciencia, aplicaciones y preguntas abiertas

Más allá de la curiosidad, estos hallazgos tienen aplicaciones concretas. Pueden contribuir al desarrollo de robots más ágiles, mejorar modelos de movimiento animal y aportar información útil en la medicina veterinaria, especialmente en lesiones de columna.

Sin embargo, todavía quedan aspectos por profundizar. El físico Greg Gbur señaló que muchos estudios se basan en imágenes desde un único ángulo, por lo que sería clave avanzar hacia reconstrucciones en 3D para comprender mejor el fenómeno.

Lo que sí está claro es que los gatos no desafían las leyes de la física: las aprovechan al máximo. Su capacidad para caer de pie no es magia, sino el resultado de una evolución que combina estructura corporal y coordinación precisa, afinadas a lo largo de millones de años.

En base a El Tiempo/GDA