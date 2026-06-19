Por qué los especialistas en higiene advierten que jamás deberías secarte dos veces seguidas con la misma toalla

Antes de colocar una toalla usada en el canasto de la ropa sucia, los especialistas recomiendan asegurarse de que esté completamente seca. Aunque muchas personas la guardan inmediatamente después de ducharse, mantener una toalla húmeda durante varias horas puede favorecer la proliferación de bacterias, hongos y otros microorganismos.

Las toallas están diseñadas para absorber agua, pero esa misma capacidad las convierte en un ambiente ideal para la acumulación de humedad. Según un artículo publicado por el diario español OkDiario, guardar estos textiles mojados o mezclarlos con otras prendas antes de que se sequen por completo aumenta el riesgo de aparición de malos olores y de diversos microorganismos.

Por qué las toallas húmedas pueden representar un problema de higiene

Foto: Commons.

El riesgo es aún mayor durante el verano, las vacaciones o después de pasar un día en la playa o la piscina, momentos en los que las toallas suelen utilizarse con mayor frecuencia y permanecen húmedas durante más tiempo.

De acuerdo con los expertos en higiene, una toalla mal almacenada puede acumular suciedad, polvo, pelos, bacterias e incluso ácaros, elementos que podrían favorecer la aparición de alergias, irritaciones en la piel y otras molestias.

La forma correcta de secarse después de la ducha

Además del cuidado de las toallas, algunos especialistas también recomiendan prestar atención a la manera de secarse el cuerpo.

El doctor Kerry Lebenger explica que lo ideal es secarse de arriba hacia abajo, comenzando por la cabeza y terminando en los pies. Según el especialista, este hábito podría ayudar a evitar la dispersión de bacterias entre distintas zonas del cuerpo.

Cada cuánto tiempo conviene cambiar la toalla

Otro aspecto importante es la frecuencia de uso. Los expertos aconsejan evitar utilizar la misma toalla de baño en dos ocasiones consecutivas sin permitir que se seque por completo.

Por este motivo, recomiendan disponer de al menos dos toallas para poder alternarlas y garantizar un mejor nivel de higiene personal.

El error que nunca deberías cometer con las toallas

Toallas en el baño. Foto: Freepik.

Una de las advertencias más importantes es no dejar nunca una toalla húmeda junto al resto de la ropa sucia.

Esta práctica puede favorecer la proliferación de gérmenes y bacterias, que incluso podrían trasladarse a otras prendas, aumentando el riesgo de contaminación cruzada y generando malos olores en el cesto de la ropa.

La recomendación es sencilla: antes de colocar las toallas en el lavado, conviene colgarlas en un lugar bien ventilado hasta que pierdan toda la humedad.

Cómo mantener las toallas en mejores condiciones

Utilizar una secadora o dejar las toallas en un espacio con buena ventilación ayuda a conservarlas en mejores condiciones de higiene, prolonga su vida útil y reduce la presencia de microorganismos que podrían afectar la salud de las personas que las utilizan.

Un gesto tan simple como dejar secar completamente una toalla antes de ponerla en el cesto de la ropa puede marcar la diferencia para prevenir la acumulación de bacterias, evitar los malos olores y mantener un entorno más limpio y saludable en el hogar.