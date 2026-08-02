Por qué algunas personas atraen más a los mosquitos: la explicación de los especialistas

Hay personas que, durante un paseo al aire libre o un viaje, terminan cubiertas de picaduras mientras quienes las acompañan apenas reciben una o dos.

Aunque existe la creencia de que esto ocurre por tener la sangre "dulce", los especialistas sostienen que la explicación está en las sustancias químicas que libera el organismo.

El biólogo y entomólogo Rubén Bueno, doctor en Entomología por la Universitat de València y director técnico de Rentokil, explica que los mosquitos localizan a las personas gracias a distintos estímulos químicos que emite el cuerpo.

Espiral repelente de mosquitos Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Cada individuo produce una combinación única de compuestos que estos insectos son capaces de detectar a distancia. Entre las sustancias que más los atraen se encuentran el ácido láctico, el octenol y el dióxido de carbono (CO₂) que se libera al respirar. La mezcla y concentración de estos elementos varía de una persona a otra, generando una especie de "firma química" que los mosquitos pueden identificar.

Cómo eligen a quién picar

Las hembras de los mosquitos, que son las únicas que se alimentan de sangre, utilizan receptores especializados para localizar a sus víctimas. Primero detectan el dióxido de carbono que las personas exhalan y, a medida que se acercan, identifican el olor corporal.

En ese sentido, Rickard Ignell explicó a AFP que desde hace más de un siglo se sabe que el dióxido de carbono es la primera señal que desencadena el comportamiento de búsqueda de los mosquitos.

¿El tipo de sangre influye?

Los especialistas aclaran que el grupo sanguíneo, por sí solo, no determina quién recibirá más picaduras.

Si bien algunas investigaciones encontraron asociaciones entre determinados tipos de sangre y la emisión de ciertos compuestos químicos, los mosquitos no detectan la sangre directamente, sino las sustancias presentes en la piel y el sudor.

También señalan que no todas las personas reaccionan igual a una picadura. Algunas desarrollan una inflamación mucho más evidente, mientras que otras presentan una respuesta leve, lo que puede generar la sensación de que los mosquitos las pican menos.

Mosquito picando en la mano a una persona Foto: Archivo El País

Cómo reducir el riesgo de picaduras

Además del uso de repelentes, los especialistas recomiendan eliminar los lugares donde los mosquitos pueden reproducirse. Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

- Eliminar los recipientes con agua estancada en patios, jardines, balcones y terrazas.

- Vaciar con frecuencia los platos de las macetas y los bebederos de las mascotas.

- Desechar el agua acumulada en botellas, baldes, neumáticos y otros recipientes.

- Utilizar repelentes aprobados por las autoridades sanitarias y seguir las indicaciones del fabricante.

- Reaplicar el producto respetando el tiempo de protección indicado en la etiqueta.

Los expertos coinciden en que reducir los criaderos de mosquitos y proteger la piel con repelentes son las medidas más efectivas para disminuir el riesgo de picaduras durante actividades al aire libre, viajes o en épocas de mayor presencia de estos insectos.

En base a El Universal/GDA