Las mancuernas, las barras, las cintas de correr y las bicicletas estáticas pasan por las manos de numerosas personas a lo largo del día. Ese uso compartido puede convertirlas en superficies donde se acumulan microorganismos, por lo que la higiene de los equipos del gimnasio es un aspecto importante de la prevención.

Un estudio realizado por el sitio estadounidense FitRated junto con el laboratorio EmLab P&K encontró que las pesas libres tenían 362 veces más bacterias que un asiento de inodoro. Para llegar a ese resultado, los investigadores analizaron 27 aparatos de tres grandes cadenas de gimnasios y detectaron más de un millón de unidades bacterianas por pulgada cuadrada en cada equipo examinado.

Entre los microorganismos identificados había cocos grampositivos, bacilos gramnegativos y bacterias del género Bacillus. Algunos integrantes de estos grupos pueden estar relacionados con infecciones cutáneas y respiratorias. De todos modos, detectar bacterias en una superficie no significa que necesariamente vayan a provocar una enfermedad.

El análisis de FitRated mostró diferencias entre los distintos equipos. Además de las pesas libres, las cintas de correr y las bicicletas estáticas también presentaron niveles de contaminación superiores a los de las superficies de referencia utilizadas en la comparación.



Pesas libres: registraron 362 veces más bacterias que un asiento de inodoro.

Cintas de correr: presentaron 74 veces más bacterias.

Bicicletas estáticas: acumularon 39 veces más bacterias.

Estas cifras reflejan la cantidad de microorganismos detectados, pero no permiten determinar por sí solas cuántos de ellos son capaces de causar infecciones ni cuál es el riesgo concreto para quienes utilizan los aparatos.

Foto: Freepik.

Un estudio de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil, también evaluó las condiciones de higiene de los equipos deportivos. Sus resultados fueron publicados en la revista científica Journal of Human Environment and Health Promotion.

La investigación incluyó 120 evaluaciones realizadas entre octubre y diciembre de 2023. Los procedimientos contemplaron 48 pruebas para detectar residuos de proteínas, utilizados como indicadores de suciedad, y 28 análisis mediante fluorescencia para identificar partículas presentes en las superficies.

Entre los equipos que presentaron mayores niveles de suciedad se encontraron la barra de sentadillas, una mancuerna de ocho kilogramos, la máquina de sentadillas hack y la prensa de piernas. Los investigadores señalaron que estos hallazgos permiten identificar aspectos de la limpieza de las instalaciones que requieren atención y reforzar las medidas de prevención en espacios compartidos.

Los resultados de estos estudios no buscan desalentar la actividad física, sino llamar la atención sobre la higiene en los espacios deportivos. Entre las medidas que pueden ayudar a reducir la exposición a microorganismos se encuentran:



Limpiar los aparatos antes y después de utilizarlos, en especial las superficies que entran en contacto con las manos y la piel.

Lavarse las manos con agua y jabón después de entrenar y utilizar los productos de higiene disponibles en el establecimiento.

Evitar tocarse la cara durante la rutina, sobre todo después de manipular equipos compartidos.

No caminar descalzo en vestuarios, duchas y otras zonas comunes.

Cambiarse la ropa después de entrenar.

Llevar una toalla personal y colocarla sobre las superficies en las que se apoya el cuerpo.

Mantener estas precauciones permite reducir el contacto con microorganismos en superficies de uso frecuente, sin renunciar a los beneficios de entrenar en espacios compartidos.

Con base en El Tiempo/GDA