Parece limpia, pero contiene bacterias: la recomendación de la FAO para lavar frutas antes de comerlas

Que una fruta luzca limpia no significa necesariamente que sea segura para consumir. Aunque no haya restos visibles de tierra, en su superficie pueden permanecer bacterias, virus o parásitos adquiridos durante la cosecha, el transporte, el almacenamiento o la manipulación.

Por ese motivo, organismos internacionales dedicados a la seguridad alimentaria recomiendan lavar y desinfectar correctamente las frutas y verduras antes de consumirlas, incluso cuando se les vaya a retirar la cáscara.

Antes de llegar a la mesa, los productos frescos pasan por numerosas etapas: son cosechados, transportados, almacenados y manipulados por distintas personas. Durante ese recorrido también pueden entrar en contacto con tierra, insectos, agua contaminada o superficies que favorecen la presencia de microorganismos.

Frutas y verduras. Foto: Freepik.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que algunos patógenos pueden permanecer sobre frutas y hortalizas el tiempo suficiente como para provocar enfermedades si no se eliminan mediante una adecuada higiene. Entre los microorganismos que se han asociado a distintos alimentos frescos se encuentran:



Salmonella, detectada en productos como tomate, melón, sandía, apio, coliflor, brotes de alfalfa y lechuga.

Escherichia coli, relacionada con repollo, cilantro, apio, piña y brotes.

Listeria monocytogenes, identificada en pepino, papa, repollo, hongos comestibles, tomate y ensaladas listas para consumir.

Virus de la hepatitis A, asociado en algunos brotes a lechuga y frutillas.

Otros microorganismos como Shigella, Aeromonas, Cyclospora y Clostridium botulinum, entre otros.

Estas infecciones pueden provocar síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, náuseas, fiebre y dolor abdominal. Dependiendo del microorganismo involucrado y del estado de salud de la persona, la recuperación puede prolongarse durante varios días o incluso semanas.

Mujer desayunando frutas Foto: Canva

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recuerda que una correcta manipulación de frutas y verduras ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Las recomendaciones comienzan desde el momento de la compra: elegir productos frescos, sin golpes ni deterioro visible, y mantenerlos separados de carnes, pescados y productos de limpieza para evitar contaminación cruzada.

Una vez en casa, se aconseja guardar la mayoría de las frutas y verduras en la heladera, preferentemente en los compartimentos destinados para ellas, aunque algunos alimentos —como cebollas o cítricos— pueden conservarse a temperatura ambiente en lugares frescos y secos.

Cómo lavar frutas y verduras correctamente

Antes de manipular cualquier alimento es importante lavarse las manos y asegurarse de que cuchillos, tablas y superficies estén limpios. Luego, cada fruta o verdura debe inspeccionarse para retirar partes dañadas. Si presenta moho, la recomendación es desechar la pieza completa.

El lavado debe realizarse con abundante agua corriente, incluso cuando el alimento vaya a pelarse, ya que al cortarlo los microorganismos presentes en la superficie pueden pasar al interior.

En productos con cáscara gruesa o rugosa —como melón, sandía, pepino, papa o calabaza— se aconseja utilizar un cepillo exclusivo para alimentos que facilite la eliminación de tierra y residuos. Finalmente, puede emplearse un desinfectante apto para frutas y verduras, siempre respetando las indicaciones del fabricante.

Con base en El Universal/GDA