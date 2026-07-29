No siempre es una infección: las razones por las que puede aparecer picazón en la zona genital

La picazón vaginal es una molestia frecuente que muchas personas experimentan alguna vez en la vida. Aunque suele asociarse a una infección, también puede deberse a la sequedad, una reacción alérgica o la irritación provocada por productos de higiene, como jabones o detergentes. Este síntoma puede aparecer tanto en la vagina como en la zona púbica, el pene o el escroto.

Sin embargo, el escozor genital también puede ser consecuencia de una infección por hongos, vaginosis bacteriana, una infección de transmisión sexual (ITS) u otras afecciones. Por eso, si la molestia persiste o se repite con frecuencia, es fundamental consultar a un médico para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado.

Los especialistas señalan que la picazón genital generalmente no reviste gravedad, salvo que sea persistente o esté acompañada por flujo vaginal anormal, secreción del pene, lesiones visibles o una erupción en la piel.

Foto: Wikimedia.



Además, cualquier persona puede presentar picazón en los genitales, independientemente de su edad o de su vida sexual. También es importante recordar que este síntoma no siempre significa que exista una infección, por lo que el diagnóstico médico resulta clave para determinar su origen.

Las causas más comunes de la picazón vaginal y genital

Foto: Commons.

Existen numerosas causas que pueden provocar picazón vaginal o picazón genital. Entre las más frecuentes se encuentran:



Eccema .

. Dermatitis .

. Psoriasis .

. Liquen escleroso .

. Liquen simple crónico .

. Oxiuros .

. Alergias o reacciones alérgicas .

o . Irritación de la piel provocada por el sudor o el uso de ropa ajustada .

provocada por el sudor o el uso de . Irritación causada por productos de higiene personal , como jabones , perfumes o detergentes.

, como , perfumes o detergentes. Herpes genital .

. Verrugas genitales .

. Irritación producida por el afeitado del vello púbico.

En las mujeres, las causas más habituales incluyen la infección por hongos, la vaginosis bacteriana, la tricomoniasis, la clamidia, la gonorrea, la menopausia y otros cambios hormonales. En los hombres, una de las causas frecuentes es la tiña inguinal.

Factores que pueden empeorar la picazón genital

Los especialistas advierten que la picazón vaginal o picazón genital puede intensificarse cuando se utiliza ropa ajustada o se aplican jabones, detergentes y otros productos de higiene que irritan la piel, especialmente cuando el origen del problema es una afección cutánea o una reacción alérgica.

Cómo tratarla

Aunque existen diversos remedios caseros que pueden aliviar temporalmente el malestar, los expertos recomiendan evitar la automedicación y consultar siempre con un especialista para obtener un diagnóstico preciso.

Mujer asiste a una consulta médica. Foto: Freepik.

El tratamiento de la picazón vaginal dependerá de la causa que la origine. Por ejemplo, si el problema está relacionado con un eccema, el médico puede indicar cremas con corticoides tópicos, además de recomendar cambios en los productos de higiene utilizados habitualmente para reducir la irritación y aliviar el escozor genital.

