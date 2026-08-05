Ni cremas ni retoques: el ejercicio de yoga facial de 10 segundos que atenúa el llamado código de barras

El yoga facial se ha convertido en una de las alternativas más populares para quienes buscan reducir las arrugas del labio superior sin recurrir a procedimientos invasivos. Entre las distintas técnicas, especialistas en esta disciplina destacan un ejercicio conocido como "labio oculto con resistencia" o "sonrisa invertida forzada", considerado uno de los más efectivos para atenuar las líneas verticales sobre el labio superior, conocidas como arrugas "código de barras".

Este ejercicio trabaja directamente el músculo orbicular de la boca, que con el paso de los años tiende a perder tonicidad y elasticidad. A través de movimientos diarios de resistencia manual, el objetivo es fortalecer la musculatura, estimular la circulación sanguínea, favorecer la regeneración de los tejidos y devolver firmeza a la zona que rodea la boca.

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Cómo hacer el ejercicio para reducir las arrugas "código de barras"

La técnica consiste en introducir completamente ambos labios hacia el interior de la boca hasta cubrir los dientes. Luego, se apoyan los dedos índices sobre las comisuras de los labios para ejercer una suave resistencia hacia los costados.

Desde esa posición, se realiza una sonrisa amplia dirigida hacia las orejas, evitando elevar las comisuras, mientras los dedos ofrecen resistencia en sentido contrario. La contracción debe mantenerse entre 5 y 10 segundos, y se recomienda repetir el ejercicio unas 10 veces por día para favorecer la tonificación del área.

Por qué este ejercicio puede mejorar las arrugas del labio superior

La repetición de este movimiento estimula la microcirculación en la zona peribucal, lo que favorece el aporte de oxígeno y nutrientes a las células de la piel. Como consecuencia, se promueve una mejor regeneración cutánea y los labios pueden adquirir un aspecto más saludable y revitalizado.

Además, la resistencia aplicada sobre el músculo genera un estímulo mecánico que favorece la producción natural de colágeno y elastina, dos proteínas fundamentales para mantener la firmeza y elasticidad de la piel, cuya producción disminuye progresivamente con el envejecimiento. Este proceso contribuye a suavizar las líneas de expresión y las arrugas verticales desde las capas más profundas.

Al mismo tiempo, el fortalecimiento del músculo orbicular ayuda a recuperar parte del volumen y del soporte perdido con la edad, ofreciendo una base más firme para la piel que recubre el labio superior.

Yoga facial y cremas: por qué pueden complementarse

Las cremas antiarrugas y otros cosméticos actúan principalmente sobre las capas más superficiales de la piel, aportando hidratación y favoreciendo la renovación celular. Sin embargo, no alcanzan el tejido muscular, por lo que no corrigen la pérdida de tonicidad del músculo que se encuentra debajo.

En cambio, el yoga facial actúa desde las capas profundas, fortaleciendo la musculatura y estimulando la circulación sanguínea. No obstante, por sí solo no resuelve problemas como la sequedad cutánea, la hiperpigmentación o el deterioro de la barrera de la piel.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan combinar ambas estrategias. Mientras el ejercicio facial fortalece el soporte interno del rostro, los productos cosméticos ayudan a hidratar, proteger y mejorar la apariencia de la superficie de la piel.

Asimismo, aconsejan reducir algunos hábitos que favorecen la aparición de las arrugas "código de barras", como fumar, beber con pajita o fruncir los labios de manera repetitiva, ya que estos movimientos contribuyen al acortamiento y debilitamiento del músculo orbicular de la boca.