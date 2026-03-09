Moscas volantes en la visión: cuándo estas manchas del ojo pueden ser una señal de alerta en la retina

Las llamadas “moscas volantes”, pequeñas manchas o líneas que parecen desplazarse en el campo visual, son un fenómeno frecuente que muchas personas perciben en su vida cotidiana. Aunque en la mayoría de los casos no representan un problema grave, los especialistas advierten que ciertos cambios en su aparición pueden ser motivo de consulta médica.

Estas formas oscuras suelen moverse dentro del campo visual y desaparecen o cambian de posición cuando la persona intenta enfocarlas. Se notan con mayor claridad al mirar superficies iluminadas o de fondo claro, como el cielo o una pantalla.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, la causa más habitual de las moscas volantes es el desprendimiento del vítreo posterior. Este proceso se relaciona con cambios en la consistencia del humor vítreo, la sustancia gelatinosa que llena el interior del ojo.

El oftalmólogo Daniel Polya, del Royal Colegio de Oftalmólogos de Australia y Nueva Zelanda, explicó que este fenómeno ocurre cuando se agrupan fibras dentro del ojo. “Es la condensación de las fibras de colágeno. Grandes moléculas de colágeno se aglutinan y proyectan sombras en tu retina que percibís como moscas volantes”, señaló.

Los especialistas recomiendan prestar especial atención cuando estas manchas aparecen por primera vez o aumentan de forma repentina. En esos casos, una revisión oftalmológica permite descartar posibles complicaciones.

Polya remarcó la importancia de realizar una evaluación temprana. “Es muy importante ver a un óptico cuando aparece una mosca volante por primera vez”, afirmó. El experto añadió que si estas manchas llevan tiempo presentes y no han cambiado, por lo general no representan un riesgo inmediato, aunque conviene vigilar cualquier modificación.

En algunos casos, las moscas volantes pueden estar asociadas con problemas más graves, como un desgarro o desprendimiento de retina. Esta condición puede provocar pérdida permanente de la visión si no se trata a tiempo.

Oculista. Foto: Pixabay

Según explicó el especialista, el riesgo existe aunque no sea elevado. “Existe una posibilidad del cinco por ciento de que se esté desarrollando un desgarro en la retina, y si ocurre un desgarro, hay una posibilidad del 50 por ciento de un desprendimiento de retina”, indicó.

En estas situaciones, una intervención temprana —como el tratamiento con láser para reparar un desgarro retiniano— puede ayudar a evitar daños permanentes en la visión.

Los expertos también señalan que las moscas volantes y los destellos de luz pueden aparecer ocasionalmente sin una causa patológica. Sin embargo, cambios repentinos en la cantidad de manchas, la aparición de destellos o la presencia de una sombra en el campo visual deben considerarse señales de alerta.

“Es realmente decepcionante cuando alguien acude con un desprendimiento de retina por un desprendimiento del vítreo posterior que no fue examinado antes”, advirtió Polya.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan consultar a un profesional ante cualquier duda, con el objetivo de distinguir entre un fenómeno ocular frecuente y una posible urgencia médica.