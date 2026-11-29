Las amígdalas son dos masas de tejido ubicadas en la parte posterior de la garganta que forman parte del sistema linfático, una red que participa en la defensa del organismo frente a infecciones y en el equilibrio de los líquidos corporales.

Su función principal es contribuir a identificar y combatir bacterias y otros microorganismos que ingresan al cuerpo, especialmente a través de la boca y la nariz. Sin embargo, estas glándulas también pueden verse afectadas por infecciones e inflamaciones que, en algunos casos, generan molestias recurrentes o dificultades para respirar.

Cuando esos problemas interfieren en la calidad de vida, una de las alternativas que puede evaluar el médico es la amigdalectomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar las amígdalas.

Las amígdalas pueden inflamarse ante distintas infecciones, como ocurre durante algunos resfriados o episodios de amigdalitis. En ocasiones, esa inflamación se acompaña de placas blanquecinas, dolor de garganta y molestias al tragar.

Además de las infecciones recurrentes, en algunas personas el tamaño de las amígdalas puede dificultar el paso del aire durante el sueño y contribuir a la apnea obstructiva del sueño, una condición que provoca interrupciones de la respiración mientras se duerme.

En determinadas situaciones, cuando estos problemas son persistentes o afectan significativamente la calidad de vida, el especialista puede considerar la extirpación de las amígdalas.

Dolor de garganta. Foto: Commons.

Cómo es la cirugía y cuánto dura la recuperación

La amigdalectomía se realiza bajo anestesia general y, habitualmente, no requiere incisiones en la piel, ya que el cirujano accede a las amígdalas a través de la boca. La intervención suele durar alrededor de una hora, aunque el tiempo puede variar según las características de cada paciente y las particularidades del procedimiento.

Antes de la cirugía, el paciente debe cumplir con las indicaciones médicas, que generalmente incluyen un ayuno previo de al menos ocho horas, según lo establecido por el equipo de salud. La recuperación suele llevar entre 10 días y dos semanas.

Después de una amigdalectomía, una persona puede seguir teniendo resfriados, otras infecciones de garganta o molestias en esa zona. La intervención evita que vuelva a padecer amigdalitis en las amígdalas extirpadas, aunque no impide que se presenten otras afecciones de la garganta.

Si bien las amígdalas forman parte del sistema inmunitario, su extirpación no elimina la capacidad del organismo para defenderse de las infecciones, ya que el cuerpo cuenta con otros mecanismos y tejidos que cumplen funciones inmunológicas.

Con base en La Nación/GDA