Los fitoestrógenos bajo la lupa: lo que revela un nuevo estudio sobre la salud en la menopausia

La nueva guía del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) actualiza las recomendaciones sobre el tratamiento de los síntomas de la menopausia y amplía las alternativas terapéuticas disponibles. El documento destaca la eficacia de la terapia hormonal para aliviar los sofocos y los problemas de sueño, pero también contempla medicamentos y tratamientos no farmacológicos para las mujeres que no pueden o prefieren no utilizar hormonas.

Entre el 50 y el 92 % de las mujeres durante la menopausia experimentan sofocos o sudores nocturnos. Además, más de un tercio de quienes atraviesan la perimenopausia o la posmenopausia reportan síntomas depresivos. Estas cifras surgen de estudios internacionales, en su mayoría realizados en Estados Unidos, y forman parte de la nueva guía publicada recientemente en la revista científica Obstetrics & Gynecology.

El documento sustituye las recomendaciones que ACOG mantenía desde 2014 y actualiza las opciones para abordar los distintos síntomas y molestias asociados a la menopausia.

Terapia hormonal: la alternativa más eficaz contra los sofocos

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La terapia hormonal para la menopausia continúa siendo el tratamiento más eficaz para aliviar los sofocos y el insomnio que pueden provocar. Según las recomendaciones de ACOG, es conveniente considerar su inicio antes de los 60 años o dentro de los diez años posteriores al comienzo de la menopausia natural, siempre que no existan contraindicaciones.

La indicación debe evaluarse individualmente junto con el médico, teniendo en cuenta los antecedentes clínicos y los factores de riesgo de cada paciente. Entre ellos se encuentran las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de mama y la formación de coágulos sanguíneos. La duración del tratamiento y el momento de suspenderlo también deben definirse caso por caso, mediante controles periódicos.

Bruce Pier, coautor de la guía, señaló que las percepciones equivocadas sobre los riesgos de la terapia hormonal han llevado a algunos profesionales a evitar su prescripción y a que ciertas pacientes rechacen esta alternativa.

Nuevos medicamentos y alternativas sin hormonas

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Para las mujeres que no pueden recibir terapia hormonal o prefieren evitarla, la guía incorpora otras opciones farmacológicas. Entre las más recientes se encuentran medicamentos como el fezolinetant y el elinzanetant, que actúan sobre los mecanismos cerebrales encargados de regular la temperatura corporal y ayudan a reducir los sofocos.

También se contemplan determinados antidepresivos, que pueden resultar útiles cuando los síntomas vasomotores de la menopausia aparecen junto con manifestaciones de depresión.

En cuanto al sueño y la salud emocional, ACOG reconoce distintas intervenciones no farmacológicas: el ejercicio físico, la terapia cognitivo-conductual, la meditación, la hipnosis clínica y la acupuntura. Estas estrategias pueden complementar los tratamientos con medicamentos o utilizarse por separado, según las necesidades de cada mujer.

Suplementos y fitoestrógenos: qué dice la evidencia

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La guía también advierte sobre el uso de productos naturales para aliviar los síntomas de la menopausia. En particular, señala que no existen pruebas suficientes que permitan confirmar la eficacia y seguridad de los fitoestrógenos, como las isoflavonas de soja, ni de los suplementos a base de hierbas.

A esto se suma que estos productos no están regulados bajo los mismos criterios que los medicamentos, por lo que tampoco existen garantías equivalentes sobre su composición y pureza.

La presidenta de ACOG, Camille A. Clare, subrayó la importancia de que las mujeres puedan acceder a tratamientos para la menopausia respaldados por evidencia científica, especialmente en un contexto en el que circula abundante desinformación sobre esta etapa de la vida.

Por ese motivo, la organización recomienda ofrecer información sobre la menopausia antes de que aparezcan los primeros síntomas. El objetivo es que las mujeres puedan reconocerlos, comprender las alternativas disponibles y consultar oportunamente con el ginecólogo.

ACOG adelantó que trabaja en una nueva guía centrada en los síntomas genitales y urinarios de la menopausia, cuya publicación está prevista para el próximo año.